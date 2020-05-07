США змоделювали скидання 100-мегатонної ядерної бомби на Москву

Згідно з дослідженнями, такий удар знищив би не тільки місто, але і прилеглі регіони

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Фахівці Сполучених Штатів Америки змоделювали скидання на Москву термоядерної бомби, потужність якої еквівалента 100 мегатонн тротилу.

Моделювання було проведено за допомогою симулятора NukeMap. Як показують розрахунки скидання такої бомби на столиці Російської Федерації міг би повністю знищити не тільки місто і північний схід області, але і велику частину Ярославського регіону.

Фахівці також змоделювали скидання бомби в 10 тис. мегатонн. Така зброя могла стерти з лиця планети цілі країни – Францію, Великобританію, німеччину або обидві Кореї. Навіть якби снаряд був би скинутий в серці СРСР, наслідки ядерного вибуху отруїли б всю Західну Європу і, можливо, навіть території США.

Саме тому, Вашингтон відмовився від ідеї створення потужного ядерної зброї, зосередившись на виготовленні зброї меншої потужності.