У Рівненській області зафіксовано ще 32 випадки COVID-19

У Рівненській області підтверджено 32 нових випадків захворювання COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Рівненської ОДА Віталія Коваля в Facebook.

«Станом на вечір 7 травня В Рівненській області підтверджено 32 нових випадків захворювання COVID-19», — написав Коваль.

Так, нові випадки зафіксовані у:

— 13 жителів з міста Рівне.

— 1 Рівненського району (смт Квасилів)

— 1 з Гощанського району (села Дмитрівка)

— 9 з Рокитнівського району (4 — села Глинне, 1 — смт Рокитне, 2 — сел. Познань, 2 — села Березово)

— 1 з Березнівського району (села Богуші)

— 1 з Радивилівського району (села Старі)

— 2 Здолбунівського району (міста Здолбунів та села Ильпень)

— 4 з міста Дубно.

Повідомляється, що вік хворих від 9 до 77 років.

«Таким чином у Рівненській області зареєстровано 875 випадків захворювання COVID-19. З них 19 летальних і вже 135 осіб одужали. Двічі негативний результат ПЛР-тестування в 11-ти мешканців Рівного», — зазначив Коваль.