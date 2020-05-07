Терор в Приватбанку: керівництво Приватбанку силою змушує мовчати своїх співробітників

Слідчий відділ Соборного відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області розслідує кримінальну справу про незаконне відсторонення 27 травня 2019 року головою правління Приватбанку Петром Крумханзлом керівника напряму «Credit collеction» ОО АТ КБ «Приватбанк» Максима Шевченка, який також є головою Комітету Первинної профспілкової організації працівників акціонерного товариства КБ «Приватбанк».

Це вже призвело до того, що було завдано шкоди державі в розмірі 850 тис. гривень. Незважаючи на те, що Шевченко усунений — зарплата йому все одно виплачувалася.

Для звільнення Шевченка з посади у Крумханзла не було законних підстав. Він вирішив залучити Шевченка до дисциплінарної відповідальності:

5 листопада 2019 року голова правління Приватбанку Петро Крумханзл видав наказ №КТ-БТ-СП-2019-7390857 про притягнення до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани керівнику напряму «Credit collеction» Максима Шевченка, а також його заступника Е. Р. Ярину. Їх звинуватили в передачі інформації народному депутату Олександру Дубинскому, щодо вчинених злочинів Крумханзлом.

Петро Крумханзл проходить за ст. 369 КК «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі».

Також член правління з питань управління ризиками «Приватбанку» Лариса Чернишова ініціювала фальсифікацію інформації в електронному документі, щодо відрядження Максима Шевченка.

А саме: Лариса Чернишова дала вказівки якоїсь Коненко Т. А, створити в програмному комплексі «ПриватДок» наказ №СОМ АЛЕ-2019-7364215 від 28 жовтня 2019 року про відрядження Максима Шевченка, вказавши його як автора, що не відповідає дійсності, і підписала даний документ. Таким чином вона не санкціоновано втрутилася в роботу програмного комплексу «ПриватДок» і внесла неправдиві відомості до офіційного електронний документ. Зробила сукупність злочинів, передбачених ч. 1 ст. 361(Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Також щодо члена правління АТ КБ «Приватбанк» Лариси Чернишової СБУ здійснюється досудове розслідування за фактом перешкоджання явці свідка на допит в СБУ:

Лариса Чернишова 29 липня 2019 року незаконно скасувала своє розпорядження №СОМ-АЛЕ-2019-7036789 від 24.07.2017 року про відрядження керівника «Credit Collect» АТ КБ «Приватбанк» Максима Шевченка р. в Київ, для дачі показань слідчому СБУ по кримінальному провадженню №420190000000001405. Показання стосувалися злочину, який було скоєно Чернышовой, передбаченого ст. 364-1 ч. 2 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

З метою перешкоди надалі явці свідка до органу досудового розслідування та дачі показань у вищенаведеному кримінальному провадженні шляхом психічного насильства, тобто також вчинила злочин, передбачений частиною 1 ст. 386 КК України (перешкоджання явці свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від дачі показань або висновку).

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro