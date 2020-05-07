«МБХ медіа»: літак Аркадія Ротенберга під час карантину літав в Латвію

Літак Bombardier BD-700 з бортовим номером M-MAVP, який, за даними ЗМІ, належить бізнесменові Аркадію Ротенбергу, 10 квітня, незважаючи на призупинене міжнародне авіасполучення, літав в Латвію. Про це передає «МБХ медіа» з посиланням на дані порталу ADS-B Exchange.

Борт приземлився в аеропорту Риги в 10:14 мск і через 19 хвилин полетів назад у Москву. Після цього літак три рази літав з Москви в Санкт-Петербург і назад, останній раз 6 травня.

У грудні 2017 року телеканал «Дощ» повідомляв, що літак з номером M-MAVP знаходиться під управлінням Sentonan Investments Limited і належить Аркадію Ротенбергу. Але сам бізнесмен спростовував «Комерсанту» інформацію, що володіє компанією і бором.

Нагадаємо, з 27 березня Росія призупинила регулярне і чартерне міжнародне авіасполучення. Виключення робиться тільки для вантажних, поштових, санітарних та гуманітарних перевезень. З 30 березня Росія також закрила свої кордони.

Незважаючи на це, у квітні літак, який, імовірно, належить родині голови держкорпорації «ВЭБ.РФ», в минулому віце-прем’єру Ігорю Шувалову, літав в Гельсінкі. А 4 травня літак Bombardier Global 6000 з бортовим номером M-YOIL, яким, за даними Reuters, користується глава «Роснафти» Ігор Сєчін, вилетів до Відня.