Водіям ускладнили процедуру скасування штрафів

Верховний суд України виніс рішення про накладення стягнення з тих, хто хоче оскаржити виписаний раніше протокол за порушення правил дорожнього руху. Постанова набула чинності з моменту її винесення і діє з кінця березня 2020 року.

Як повідомляють юристи контори «Дорожній адвокат», раніше діяло правило, яке було винесено Верховним судом 13 грудня 2016 року (постанова №21-1410а16). Відповідно до нього будь-який бажаючий міг оскаржити постанову про виписаний штраф у суді.

Нова постанова №11-1287апп18 від 18 березня 2020 року, значно ускладнює процедуру і того, хто забажає оскаржити протокол, оплатити 420 грн судового збору.

Коли більша частина штрафів, які оскаржуються в суді водіями, становить 400-600 грн, то нововведення змусить задуматися більшість, чи варто витрачати гроші.

За матеріалами autonews.ua