В Житомирі звільнили керівника лабораторії, яка не справлялася з тестами на COVID-19

Виконуючий обов’язки голови Житомирського обласного лабораторного центру був звільнений, при цьому лабораторія не закривається на прийом зразків для ПЛР-досліджень.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, на минулому тижні він почав отримувати повідомлення про те, що в Житомирській області є проблеми з проведенням ПЛР-досліджень і затримкою результатів тестувань. 2 травня до Житомира прибула комісія Моз і дала необхідні рекомендації.

У свою чергу в. о. керівника Житомирського лабораторного центру пообіцяв взяти до уваги рекомендації і виправити помилки, однак 6 травня Ляшко отримав інформацію про те, що нічого змінено не було.

Головний санітарний лікар відзначив, що працівники лабораторії працюють понаднормово кілька місяців, при цьому ключовою проблемою є відсутність комунікації між в. о. керівника лабораторного центру та іншими стейхолдерами (медичними установами, ОДА та міською радою).

У підсумку було прийнято рішення звільнити тимчасового керівника лабораторії і призначити на його місце нового людини протягом декількох днів.

Серед іншого Ляшко запевнив, що на сьогоднішній день в Україні продовжують свою роботу всі лабораторії, які проводять дослідження на коронавірус.