Коронавірус у Британії: кількість померлих за добу знизилася до показників кінця березня

У Великій Британії кількість померлих від коронавірусної інфекції COVID-19 за добу знизилася до показників кінця березня.

Про це сьогодні оголосили представники британського уряду на щоденному брифінгу щодо ситуації з коронавірусом, – передає Європейська правда.

За останні 24 години повідомили про смерть ще 539 хворих. Це суттєво менше, ніж у попередні два дні (649 та 693). Загальна кількість померлих зросла до 30 615.

Доктор Дженні Герріс, заступниця головного лікаря Англії, зазначила, що щоденна кількість померлих від коронавірусу знизилася до найнижчого рівня, починаючи з кінця березня.

Найбільшу кількість померлих у Британії за добу зафіксували 10 квітня – 980 осіб.

За останню добу в країні здійснили 86,583 тестів – на понад 17 тисяч більше, ніж вчора, але менше, ніж поставлена урядом мета у 100 тисяч тестів на день. Востаннє цього показника вдавалося досягати 30 квітня-1 травня. Загалом тести здали вже понад 1,5 мільйона британців.

Повну статистику щодо нової кількості хворих згодом має опублікувати Департамент охорони здоров’я і соціального захисту.

З 11 травня Британія планує почати послаблювати карантинні обмеження.