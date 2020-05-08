Вчені: Коронавірус мутував і став ще заразніший

Атакував 217 країн коронавірус SARS-CoV-2 придбав мутацію, що зробила його ще заразніший. Про це повідомляють американські вчені з Національної лабораторії в Лос-Аламосі, США, які співпрацювали з колегами з британського Університету Дюка і Університету Шеффілда.

Фахівці проаналізували кілька тисяч послідовностей геному коронавіруса з бази даних організації, яка збирає дані по коронавирусами і грипу — Global Initiative for Sharing All Influenza, і виявили 14 мутацій. При цьому одна з них торкається шиповидный білок і спрощує приєднання вірусу до клітин організму через утворення водневого зв’язку.

Фахівці відзначають, що здатність SARS-CoV-2 швидко мутувати, характерна для РНК-вірусів, потенційно може обмежити ефективність вакцини.

Раніше вчені відзначали, що коронавірус нового типу відрізняється високим фактором контагиозности. Експерти оцінювали показник базової здатності до розмноження вірусу в діапазоні 3,6-4 (пізніше ВООЗ знизила оцінку до 2,4), тоді як цей же показник для звичайного сезонного грипу — 1,28.