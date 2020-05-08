Шість ранніх ознак серцевого нападу

Кардіолог Муїн Абдалла, який очолює Центр ішемічної хвороби серця в Клівлендській клініці (США), назвав симптоми серцевого нападу.За його словами, серцевий напад часто трапляється раптово, але іноді він може розвиватися поступово. Існують поширені ознаки, знаючи які можна розпізнати початок захворювання.

Це тиск або сором в грудях; біль, що віддає в руку; холодний піт; задишка; нудота; незвичайна втома.

Основними факторами ризику є високий кров’яний тиск, холестерин, діабет, куріння, зайва вага і низька фізична активність. Серцевий Напад можна перенести, не помітивши цього, особливо при наявності діабету. “Тихі інфаркти” видають нудота, задишка і непритомний стан.

Медики відзначають, що у жінок в цілому нижче ризик розвитку серцево-судинних захворювань, тому що до менопаузи вони набагато краще, ніж чоловіки, захищені від пошкодження судин жіночими статевими гормонами.

У деяких випадках серцевий напад може розвиватися близько місяця. На патологію може вказувати втома і постійна сонливість. Справа в тому, що судини, постійно перебувають в стресі, переважно звужені. Клітинам і тканинам не вистачає кисню і харчування, що викликає появу симптомів з боку нервової системи.

Ще одна ознака-плутане дихання. При збої в роботі одного органу, в даному випадку серця, починаються проблеми у функціонуванні легенів, порушується процес газообміну, дихання стає переривчастим.

При наявності подібних симптомів потрібно негайно звертатися до лікаря.