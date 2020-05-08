Доказ для Гааги: ЗСУ оприлюднили відео з російськими снайперами, зняте самими бойовиками

Військові Операції об’єднаних сил (ООС) оприлюднили відео дій підрозділу снайперів ФСБ РФ, зняте самими російськими силовиками, під час вогневого ураження українських військових на Донбасі.

Як повідомили в Штабі ООС, саме ця група снайперів 27 лютого вбила молодшого сержанта ЗСУ Володимира Федченко.

Імена і посади вчинили військовий злочин військовослужбовців РФ планують назвати найближчим часом, а поки передали отримане відео у СБУ — як доказових матеріалів російської агресії.

Зазначимо, що за даними Штабу Операції об’єднаних сил, 7 травня збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню, поранивши шістьох українських військових. Зокрема, були застосовані заборонені артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, БПЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріл наших позицій велися в районі Мар’їнки, Старогнатовки, у Широкіно, Новоселівки Другий та Авдіївці (Донецька область), а також поблизу Новотошковского, околицях Горіхово і Кримського (Луганська область).