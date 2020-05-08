Київський ресторатор розкритикував вимоги Моз до відкриття літніх майданчиків

Рекомендації Міністерства охорони здоров’я про те, при дотриманні яких заходів ресторани зможуть відкрити літні веранди вже з 11 травня, назвали безглуздими.

Про це заявив ресторатор Дмитро Федотенков, який є співвласником мережі Tarantino family, на своїй сторінці в Facebook.

«Прочитав нові рекомендації МОЗ для відкриття літніх майданчиків. Відразу видно, що наші чиновники — люди скромні. По ресторанах не ходять. При цьому ще нелюдимые — відмовляються спілкуватися і чути український бізнес. Спробую пояснити тут. Перше. У рекомендаціях пишуть про те, що тераси повинні бути під відкритим небом. Доводжу до вашого відома, що 99% відкритих майданчиків по місту влаштовані інакше. Вони не стоять під небом, вони завжди під накриттям — навісами, парасольками, маркізами, іноді стаціонарними покрівлями, що захищають від опадів, пилу та сміття», — написав він, запропонувавши прибрати цю «безглузду» формулювання.

Також він назвав дурістю рекомендації по використанню виключно одноразового посуду до кінця епідемії. Аргументував це Федотенков тим, що для закладів з посудомийними машинами багаторазова посуд буде безпечніше одноразовою. Крім того, постійна закупівля пластикового посуду — це зайві витрати для тих гілок бізнесу, які постраждали із-за карантину.

«МОЗ рекомендує сідати по двоє за одним столиком. Пропоную по четверо — за одним великим столом. Подивіться на китайську практику. Там все саме так. Ну і зрозуміло, що всі ці заморочки будуть використані для корупційного тиску на бізнес. Звичне нам», — додав він.

Федотенков зазначив, що для бізнесу в Україні буде краще, якщо чиновники переглянуть рекомендації для закладів громадського харчування.