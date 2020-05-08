Встановлено російський найманець, який убив українського воїна на фронті

Підрозділи ОС отримали відеодокази участі в бойових діях снайперської групи до складу якої входили військовослужбовці ФСБ Росії.

Зафіксовані дії групи в період з 26 по 28 лютого 2020 року в районі населених пунктів Донецький і Голубівка Луганської області.

Склад групи ФСБ РФ:

командир групи — позивний Сокіл;

оператор технічних засобів розвідки — Олександр Петров, позивний Русак, житель Москви, кадровий військовий ФСБ РФ;

снайпер — позивний Макар;

коммандир розрахунку — військовослужбовець 4-ї окремої мотострілкової бригади Рустам Мусаєв, 04.04.1986 року народження;

стрілок 4-ї окремої мотострілкової бригади Олександр Свиридов, 10.05.1957 року народження.

27 лютого снайпер з позивним Макар, під керівництвом коммандира групи з позивним Сокіл, зробив постріл з позиції «Яма» 93-ї бригади ЗСУ, внаслідок якого молодший сержант Володимир Федченко отримав поранення голови несумісне з життям.