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МВФ змінив підходи до фінансування з-за епідемії, тому Києву пропонують коротку програму кредитування, — Мінфін

08.05.2020

Обсяг фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) не зміниться.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України у Фейсбуці.

Як повідомляється, переговорні процеси з Міжнародним валютним тривають, а питання про модальності програми (EFF або Stand-by) ще дискутується.

«У зв’язку з масштабним фінансово-економічною кризою у всьому світі через поширення COVID-19 і загальною економічною невизначеністю щодо тривалості та інтенсивності наслідків пандемії МВФ змінив підходи до тривалості програм з країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за короткою програмою кредитування Stand-by», — йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що сума програми на відповідний період залишається незмінною.

«Основна різниця між цими програмами полягає у терміні їх реалізації: Stand-by — 1,5 року, EFF — 3 роки. Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ на наступному тижні», — йдеться в повідомленні.

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