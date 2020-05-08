«Роздавати гроші потрібно людям, а не держкомпаніям»

Майже вся підтримка дістанеться наближеного до влади бізнесу — і це буде згубно для Росії, вважає економіст Владислав Жуковський.

Про наслідки дій російської влади в умовах нинішньої кризи в інтерв’ю «Росбалту» міркує економіст Владислав Жуковський.

— За якими принципами формується перелік системоутворюючих підприємств, яким держава обіцяє допомогу?

— Цей перелік складається за бажанням чиновників — в залежності від того, хто з великих бізнесменів, олігархів встиг добігти до уряду. Зараз у списку вже більше тисячі компаній. Там є і торгові мережі, і аптеки, і цегляні та спиртові заводи, в якийсь момент туди потрапила навіть букмекерська контора…

Але потрібно розуміти, що кістяк стратегічно значущих підприємств — тих, які були в списках і 2008-го, і 2014 року, — не змінюється. Як мінімум 40% цього кістяка — держкорпорації та їх дочірні підприємства. Ще близько 35% — це компанії, афілійовані з державою через систему держзамовлень, найбільші підрядники в системі виконання держзакупівель. Це теж квазідержавні компанії, великий бізнес, олігархів, які тісно зрослися з органами влади.

Формально у списку — величезна кількість компаній, але 80-90% підтримки отримають ті, хто найбільш близький до держави: «Газпром», «Роснефть», «Россеті», «Росатом», «Аерофлот» і т. п.

— Що ж дістанеться іншим?

— Звичайного бізнесу — і середнім і навіть великим приватним компаніям, якщо вони опиняться в цьому списку, — нічого не гарантується. Обіцяти — ще не значить одружитися.

Тим більше що вся підтримка насправді мізерна. Попередньо на неї затверджено видатки в 1 трлн 400 млрд рублів. Це менше 1,3% ВВП. Розмазати на тисячу компаній таку суму — як мертвому припарки. Це жодним чином не може врятувати від різкого зниження платоспроможного попиту та споживчої активності, падіння цін на нафту, карантинів, самоизоляций та інших негативних речей. У цій імітації бурхливої діяльності набагато більше піару, надування щік, спроб зробити хорошу міну при поганій грі.

І в будь-якому випадку левова частка підтримки дістанеться або державним корпораціям, або великим компаніям, які пов’язані з системою держзамовлень — тим, що займаються реновацією та іншим благоустроєм на сотні мільярдів рублів, будують мости і дороги, ремонтують фасади. А для простого приватного бізнесу це абсолютно нікчемна історія.

Уявіть: у списку тисяча компаній, серед яких багато великих державних гравців. Щоб туди потрапити, приватному підприємству доведеться зібрати масу документів, надати всю бухгалтерську звітність, довести, що в певний період не виплачувалися якісь дивіденди і не скорочувалося більше 10% персоналу… Підтримка буде на копійки, а тяганини, інших витрат, паперобрудництва і всього іншого — просто вище даху.

— Значить тим, хто не потрапив в список, не варто засмучуватися?

— Я думаю, так. Розмажте обіцяні 1 трлн 400 млрд рублів на тисячу підприємств. А треба розуміти, що ті ж «Газпром», «Роснефть», «Росатом» та інші найбільші держкомпанії отримають не по мільярду рублів, а десятки мільярдів. Що залишиться іншим? Боротися заради кількох сотень мільйонів рублів буде нерентабельно. Зате потім з вас запитають податкова служба, силовики, слідчий комітет — за те, куди ви поділи гроші. І ще не доведете, що не вкрали.

— Які будуть наслідки від непродуманих дій влади в економіці?

— Держпідтримка в півтора, навіть у два відсотки ВВП, яка нібито буде виділена з бюджету (поки її ніякі компанії толком не отримали), виправити економічну ситуацію не зможе. Треба розуміти, що падіння російської економіки у другому кварталі цього року досягне 30-35%. За підсумками року падіння буде не 6-7%, як нам обіцяє уряд, а в районі 20%.

— Якою могла б бути альтернатива?

— Реальна підтримка була б у тому, щоб на найближчі шість місяців держава повністю звільнив від сплати податків, оренди, кредитів, страхових внесків малий бізнес, ИПшников і всі компанії, які не займаються експортом сировини, а орієнтуються на внутрішній ринок. Скасування податків на самозайнятих повинна бути повна на віки вічні, це повинно бути обнулення ставки.

Плюс виплати з бюджету по 25 тисяч рублів кожному росіянину — на це знадобилося б десь близько 4 трильйонів, але такі гроші у Фонді національного добробуту є.

— Як «роздача грошей» населенню допомогла б економіці?

— Це підтримало б споживання. Найстрашнішим ударом по економіці буде те, що після закінчення режиму «самоізоляції», яке відбудеться не раніше червня-липня, люди вийдуть на вулицю, але без грошей — і їм не буде на що купити продукти, товари і послуги. А без попиту жоден бізнес не може жити. По дорозі підтримки платоспроможного попиту пішли США, Канада, ЄС, Великобританія. У Росії цим питанням не займаються, тому у нас економіка впаде набагато сильніше, ніж в Європі та Америці. Буде так, як у 2008-му або в 2014-м.

Те, що зараз запропоновано російськими властями, жодним чином не здатне компенсувати це неминуче падіння.