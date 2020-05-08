В возрасте 30 лет умела американская певица

Стало известно, что американская певица Кэти Гроувз на днях покинула этот мир в возрасте 30 лет. Пока официальная причина смерти не называется.

О том, что Кэти умерла сообщил ее старший брат Коуди Гроувз на своей странице в Твиттере. Парень написал сдержанную фразу, которая дала понять, что певицы больше нет в живых:

“У меня пока нет информации о причине смерти, но я обещаю держать вас в курсе. Покойся с миром, моя маленькая сестричка” — написал парень.

Чуть позже Коуди опубликовал еще один пост, в котором рассказал, что его сестра умерла от естественных причин. Сейчас вся семья ждет заключения медицинских экспертов. Фанаты певицы предположили, что причиной смерти могло стать самоубийство. Однако брат заверил, что это не так, вскрытие показало, что нет оснований считать смерть вынужденной.

Также Коуди рассказал, что Кэти прошлой осенью очень сильно заболела и ее лечение продолжалось до сих пор. По его предположениям, именно это заболевание могло спровоцировать смерть, чем именно заболела его сестра он не признался. Сама певица также не рассказывала о тяжелой болезни.

Последний пост на официальной странице в Инстаграм носил очень депрессивный характер, он озадачил всех подписчиков. 15 апреля она опубликовала пост, в котором написала следующее:

“Иногда мое психологическое здоровье находится в ужасном состоянии, я чувствую себя очень одинокой и испуганной. Сейчас я нахожусь очень далеко от всех, кого так люблю”.

Стоит отметить, что девушка находилась на самоизоляции в собственном доме в Нэшвилле. В своих предыдущих постах, она также писала, что чувствует себя эмоционально очень плохо. Иногда ей казалось, что она просто сходит по чуть-чуть с ума. Что на самом деле стало причиной смерти певицы будем наблюдать.

: Новости Ю