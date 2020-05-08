Російський школяр викликав поліцію в Страсбург

В ЄСПЛ направлена скарга на побиття одинадцятикласника під час літніх протестів

Московський школяр Олександр Костюк, якого, за його словами, влітку минулого року під час протестної акції побили четверо силовиків, поскаржився в ЄСПЛ на тортури і відмова Слідчого комітету Росії (СКР) провести перевірку за даним фактом. Про це “Комерсант” повідомила адвокат правозахисного проекту “Зона права” Раушания Камалова. Історія одинадцятикласника Костюка, який отримав струс мозку після того, як підняв над головою Конституцію Росії, отримала в 2019 році широкий громадський резонанс, проте її досі не коментують ні в МВС, ні в СКР.

Скарга одинадцятикласника Олександра Костюка на побиття силовиками була спрямована в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 28 квітня — на наступний день після того, як Олександр відзначив своє 18-річчя. Він скаржиться, що був побитий співробітниками МВС 3 серпня 2019 року на акції протесту на підтримку кандидатів у депутати Мосміськдуми.

Історію Олександра Костюка “Ъ” докладно описував у спецпроекті “На словах “Росія буде вільною” омонівець мене вдарив палицею” у вересні минулого року. Під час неузгодженої акції протесту «Повернемо собі право на вибір» Олександр прийшов на Тверську вулицю і підняв над головою Конституцію Росії. На молоду людину, за його словами, «зі спини налетіли четверо співробітників правоохоронних органів», він «отримав кілька ударів палицею по голові і ребрам», після чого правоохоронці зазнали 17-річного активіста в автозак і «ще кілька разів вдарили по ребрах і ногах, а біля самого автозаку — головою об корпус машини».

Ці слова підтверджуються показаннями свідків, фотографіями журналістів та відеозаписами інших учасників акції. Їх послідовно описує скарги в ЄСПЛ адвокат Раушания Камалова, зазначаючи: був і п’ятий співробітник МВС, який «відібрав у заявника рюкзак, парасолька і Конституцію РФ». “У скарзі ми вказуємо на порушення двох статей Конвенції з прав людини — третю і тринадцяту,— розповіла “Комерсант” пані Камалова.— По-перше, ми говоримо про необґрунтовану жорстокості, яку в даному випадку слід прирівняти до тортур, так як реакція правоохоронців щодо неповнолітнього була неадекватною: він не порушував закон, його дії нічим не погрожували суспільству. По-друге, держава не вжила жодних заходів захисту: ніхто не став розбиратися, вчинене стосовно Олександра злочин. Визначити це неможливо без проведення перевірки СКР».

До скарги в ЄСПЛ додані довідки з НДІ невідкладної дитячої хірургії та травматології, що підтверджують «струс головного мозку» і «садна голови, шиї, лівого плеча», а також копії звернень в силові відомства і суди. 6 серпня 2019 року Вікторія Костюк, мати постраждалого, подала скаргу в СКР, але в її розгляді було відмовлено. Тверський суд Москви, куди звернулися адвокати школяра, 30 серпня розглянув звернення та не знайшов підстав для визнання незаконними дій слідчих. 8 жовтня старший слідчий з особливо важливих справ Рустам Габдулин на звернення адвокатів школяра повідомив: «Викладені доводи прийняті до відома». 22 жовтня адвокати «Зони права» звернулися в президентська Рада з прав людини (РПЛ) з проханням сприяти у комунікації з відомствами. За даними “Ъ”, відповідь РПЛ адвокатам не надійшов. 18 листопада 2019 року Мосміськсуд визнав рішення Тверського суду обґрунтованим і залишив скаргу представників школяра без задоволення.

Зазначимо також, 20 березня 2020 року прес-секретар глави СКР Сергій Соловйов повідомив “Ъ”, що на запит про рух скарг на застосування насильства силовиками під час літніх протестів у Москві в 2019 році “письмової відповіді надано не буде”.

«Позиція національних судів свідчить про відсутність ефективної внутрішньодержавної правової захисту,— зазначає у скарзі до ЄСПЛ адвокат Раушания Камалова.— Судові рішення, таким чином, поставили крапку в процесуальної неможливості залучити заявником до відповідальності тих осіб, які його побили». За словами пані Камалової, захист не вимагає компенсації, але просить визнати факти порушення прав школяра. У разі якщо скарга буде розглянута, Європейський суд «при винесенні рішення на користь заявника присудить і грошову компенсацію, яка буде виплачено з бюджету РФ». Олександр Костюк, коментуючи “Ъ” подану скаргу, розповів, що не розраховує на матеріальну компенсацію:

Мені потрібні офіційні вибачення МВС, так як все, що зі мною сталося,— незаконно і неприпустимо».

Глава РПЛ Валерій Фадєєв не зміг згадати звернення представників Олександра Костюка в раду і прокоментувати, на якому етапі перебуває взаємодія РПЛ і СКР по цьому питанню.

За даними “Ъ”, найближчим часом в ЄСПЛ буде подана скарга представників наймолодшого постраждалого учасника московських протестів влітку 2019 року — Костянтина Спірідонова. На момент затримання у липні минулого року йому було 15 років, він отримав травму ока і провів три доби в лікарні. І Костянтина Спірідонова, і Олександра Костюка після протестних акцій поставили на облік в інспекції у справах неповнолітніх.