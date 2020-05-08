ООН знайшла тисячу найманців ПВК «Вагнер» в Лівії

З жовтня 2018 року приватна військова компанія «Вагнер» могла розмістити в Лівії від 800 до 1,2 тис. своїх бійців. Такі дані містяться в доповіді Організації Об’єднаних Націй, інформує агентство Agence France-Press.

Учасники ПВК, повідомляли ЗМІ, б’ються на стороні фельдмаршала Халіфи Хафтара.

У доповіді нібито також говориться, що між російськими найманцями і лівійським воєначальником існують розбіжності.

Реакція Росії на повідомлення AFP не наводиться.

Журналісти пов’язують ПВК Вагнера з петербурзьким ресторатором Євгеном Пригожиним, відомим як «кремлівський кухар». Президент Володимир Путін на початку року підтвердив присутність вагнеровцев в Лівії, але сказав, що вони «не представляють інтереси російської держави».