Вчені з Канади визначили несподівану причину ожиріння

Причиною зайвої ваги і ожиріння може бути несподіваний на перший погляд фактор – недостатня кількість споживаного людиною кальцію. Це визначили дослідники з Канади.

Вчені Університету Лаваля з’ясували, що кількість кальцію, який одержується організмом, може мати вирішальне значення, коли мова йде про масу тіла – схудненні або ожирінні. Проведене фахівцями з Канади масштабне дослідження виявило цікаву закономірність: виявилося, що жінки, які відчували дефіцит даного мікроелемента, були схильні мати надлишок жирових відкладень в тілі.

Дослідники визначили, що людський мозок чутливий до рівня кальцію: при нестачі мінералу нейрони подають сигнали, що спонукає до споживання більшої кількості їжі, для заповнення запасів важливого мікроелемента. Таким чином, може рости вага, підвищується концентрація холестерину в крові, збільшується ризик метаболічних, серцевих порушень.

Вчені стверджують, що тим, хто мріє схуднути і хоче вберегтися від збільшення у вазі, слід додати в раціон більше молочних продуктів, в тому числі сиру. Ці продукти є дуже хорошими джерелами кальцію.