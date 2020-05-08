Денисова розповіла, скільки арештантів і працівників в’язниць України хворі коронавірусом

В українських тюрмах у трьох в’язнів і 12 співробітників знайшли коронавірус. При цьому правозахисники стурбовані відсутністю засобів захисту і несерйозним ставленням керівництва установ до небезпеки коронавіруса.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова за підсумками зустрічі з представниками делегації Міжнародного Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллетт і Алессіо Бертеллі.

«На сьогодні офіційно зареєстровано 3 випадки на зараження COVID-19 ув’язнених і 12 заражень у персоналу. Так як протиепідемічні заходи в більшості установ не дотримуються, можна припустити, що хворих коронавірусом значно більше, адже масове тестування ні персоналу, ні ув’язнених ніхто не проводить», — заявила Денисова.

За її словами, у в’язницях України ніхто не проводить температурний скринінг в’язнів і співробітників, їм не роздають засоби індивідуального захисту і, звичайно, необхідна дезінфекція приміщень не проводиться.

«Представники Червоного Хреста обов’язково поділяться цією інформацією з Міністром юстиції України та головою ДКВС (Державна кримінально-виконавча служба — Ред.) під час зустрічі. А також розглянуть можливість направити додаткову партію допомоги з ЗІЗ (засобами індивідуального захисту — Ред.) для забезпечення пенітенціарних установ», — відповіла Флоранс Жиллетт.