США зібралися опублікувати десятки документів про «втручання» Росії

Т.в.о. керівника американської Нацрозвідки Річард Гренелл повідомив главу комітету з розвідки палати представників Адама Шиффа про існування 53 стенограм інтерв’ю про передбачуване втручання Росії у вибори 2016 році, стверджує Fox News.

Більшість цих інтерв’ю було підготовлено до червня минулого року, відзначають журналісти з посиланням на чиновника Білого дому.

Документи нараховують близько 6 тис. сторінок. В них, зокрема, входять опитування Дональда Трампа-молодшого (старший син глави держави) і Джареда Кушнера, зятя радника 45-го президента.

Росія заперечує, що втручалася в американські вибори. Противники Трампа з Демократичної партії вважають, що Москва могла допомогти йому обратися президентом.