Племінник глави ФСБ скоротив свою частку в сміттєвому полігоні “Ядрово”

Бізнесмен Дмитро Бортніков, якого ЗМІ називають племінником глави ФСБ, зменшив свою частку в сміттєвому бізнесі. До лютого цього року йому належав 51 відсоток компанії “Весна”, яка володіє сміттєвим полігоном “Ядрово” в Підмосков’ї. Зараз Бортніков володіє 20 відсотками. Про це повідомляють “Відкриті медіа”.

У січні цього року з полігону “Ядрово” були зняті арешти, накладені за екологічних порушень. У березні 2018 року на сміттєзвалищі стався викид газу. Після цього в підмосковному Волоколамске, який знаходиться неподалік від сміттєвого полігону, в лікарню потрапили десятки людей з отруєнням. Це викликало великий суспільний резонанс. У Волоколамске пройшли мітинги з вимогою закрити звалище.

Співрозмовник “Відкритих медіа” передбачає, що Бортніков міг увійти в бізнес, щоб з допомогою адміністративного ресурсу допомогти партнерам, а потім продати свою частку. Кримінальну справу, яку було порушено після викидів газу, не закрито, але зрушень у нього немає. Бізнесмен або його представники поки ніяк не прокоментували інформацію “Відкритих медіа”.

У 2018 році в Підмосков’ї регулярно проходили протести проти сміттєвих полігонів. На них виходили тисячі осіб. Після цього Генеральна прокуратура провела чотири масштабні перевірки сміттєвих полігонів в Росії і виявила 250 тисяч порушень. Тоді заступник генпрокурора Олександр Буксман констатував, що в Росії склалася вкрай складна ситуація із зберіганням і переробкою сміття. Токсичні відходи, що містяться на полігонах, загрожують життю і здоров’ю 17 мільйонів чоловік.