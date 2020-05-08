«Перемогла у війні не радянська влада»

Сталін скасував свято 9 Травня через три роки після Перемоги. Чого і кого він боявся?

Росія та інші країни колишнього СРСР 9 травня 2020 року святкуватимуть 75-ту річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. При цьому в часи Сталіна це свято відмінили вже у 1947 році, зробивши день розгрому фашистських військ знову робочим. Однак інші радянські свята Сталін не чіпав, вони відзначалися все так же широко. Чому лідер СРСР вирішив відмовитися від Дня Перемоги, чого і кого він боявся і на які кроки готовий був піти, щоб не програти під час війни і після її закінчення — Стрічці.ру» розповів історик, віце-президент Асоціації істориків Другої світової війни Костянтин Залеський.

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Кажуть, що Сталін повернув 9 Травня статус робочого дня, тому що боявся фронтовиків, які були ще зовсім не старі, які подивилися, як живе звільнена ними Європа, і могли задати неприємні запитання радянської влади. Це близько до істини?

Костянтин Залеський: Це пояснення близько до істини, але не зовсім відноситься до святкування Дня Перемоги. Його святкували у 1945, 1946 і 1947 роках, поки в грудні 1947 року не скасували. В даному випадку це було пов’язано не з тим, що побачили в Європі. В Європі дійсно наші фронтовики побачили, як живуть ті ж самі німці, і у них склалося дуже несприятливий порівняння з нашою країною. Навіть якщо брати ту ж розгромлену Східну Пруссію, все одно в мемуарах наших солдатів і офіцерів (не генералів), які вже зараз публікуються, ми бачимо, що люди дивувалися тому, які там будинки, як там живуть. І того, чому в країні переможного соціалізму, де все належить народові, так люди не живуть. В даному випадку припиненням святкування Дня Перемоги ці враження не можна було «скасувати».

Сталін казав, що пора перестати носити ордени, отримані за бойові заслуги, і почати пишатися орденами, які отримані за трудові заслуги. Тобто ось для цього і було скасовано святкування Дня Перемоги. Щоб перестати звеличувати Перемогу і займатися поточними справами відновлення країни, тому що в даному випадку саме відновлення країни було на порядку денному. Ситуація була досить погана: європейська Росія розгромлена за роки війни, втрати населення дуже великі, плюс був післявоєнний голод. Загалом, проблеми були дуже серйозні, і треба було мало того що відновлювати країну, треба було рухатися вперед, тому що ті ж США ніхто не скасовував, вони існували, розвивалися, і там ніякої війни не було. Скажімо, у створенні ядерної зброї ми наздогнали американців, але це коштувало колосальних грошей.

Тому пишатися Днем Перемоги Сталін вважав непотрібним. Він вирішив, що, якщо пишатися Днем Перемоги, це потягне за собою цілий ряд заходів. Ось, наприклад, зараз, коли ми святкуємо День Перемоги, ми пишаємося цією перемогою. І за цим слідує, наприклад, указ президента про те, що до Дня Перемоги всім ветеранам дадуть 75 або 50 тисяч рублів. Йдеться про те, що фронтовикам у нас дають пенсії побільше. Вони зустрічаються з підростаючим поколінням, їх кудись запрошують і так далі.

У сталінські ж часи виникла ось яка ситуація: в країні близько 500 тисяч інвалідів трьох груп. Їм платять вчинені копійки — 180 або 160 рублів, — тому що самі люди абсолютно даремні для соціалізму, тобто вони не можуть працювати на благо соціалістичної вітчизни. А гроші їм платити треба. Так, вони живуть надголодь, вони просять милостиню на вулицях. Значить, якщо ми пишаємося перемогою, то ми повинні платити цим людям нормальну пенсію, щоб вони нормально жили. У країни грошей на це немає. Якщо ми пишаємося перемогою, то людей, які внесли в неї вклад (а їх видно, вони носять ордени), повинні поважати, повинні з ними рахуватися. Що, Йосип Віссаріонович буде рахуватися з цим дуже великою кількістю маршалів і генералів? Тоді їм потрібно давати хороші посади в партійному апараті, з ними потрібно радитися. Якщо ми пишаємося перемогою.

Тому пишатися перемогою було не можна. Це можна було робити тільки на міжнародній арені. Там ми завжди пишалися, ми завжди згадували про Велику Перемогу в документах, направлених на аудиторію поза межами країни. Тут ми пишалися, тому що це було політично вигідно. А усередині країни це було невигідно. Всередині країни потрібно було будувати економіку, потрібно було її піднімати, треба було її відроджувати і рухати далі. А якщо потрібно рухати далі економіку, то думку військових ніякого значення не має.

Парад Перемоги, 1945 рік

Фото: ТАСС

Тут на перший план висувається не стільки партійний, скільки партійно-господарський апарат. І тут дуже показово, що сам Сталін залишився головою уряду. Він став перемикати на нього основні важелі влади.

Коли Сталін помер і партійна верхівка ділила владу, то вважалося, що як раз більший портфель отримав саме Маленков, тому що він став головою Ради міністрів. І все керівництво країни — ті ж Берія, Булганін, Каганович, Молотов — вони при поділі влади отримали портфелі не партійні, вони отримали портфелі перших заступників голови Ради міністрів. А Хрущову дали партійний апарат, він став першим секретарем. Як би вважалось, що він буде на мітингах шапкою махати, адже Сталін переніс центр тяжкості в господарський апарат.

У господарському апараті місця військовим не було. Та й яке у них там може бути місце? Вони звикли фронтами командувати. Навіщо вони потрібні в мирний час? Тільки заважають. Причому не тільки маршали. Всі військові заважають.

Армія була скорочена. У нас у травні 1945 року була армія чисельністю в 11 мільйонів чоловік. Таку армію країна не потягнула б. Вона була скорочена до 5 мільйонів, але і цю чисельність не тягнула країна. А якщо армія різко скорочується, то треба кудись прибирати і генералітет.

Тому така політика дійсно була. Вона проводилася не з бухти-барахти. Та скасування вихідної в День Перемоги сталася саме в цьому ключі. Тому що, якщо пишатися перемогою і не піклуватися про інвалідів війни, питання з’являться навіть у самого вірного учня Леніна і Сталіна.

Зустріч першого ешелону бійців. Білоруський вокзал у Москві

Фото: Георгій Петрусов /

Це цілком логічно. Але ось, подивіться, після Громадянської війни радянська влада повинна була зіткнутися з такою ж проблемою. В країні теж було багато демобілізованих ветеранів Червоної армії. Однак тоді ця обставина, як видається, нікого не лякало — ту річницю революції широко відзначали впродовж всієї радянської доби. Чому так?

Ви абсолютно правильно сказали, що в країні було багато демобілізованих ветеранів Червоної армії. Восени 1920 року її чисельність сягала 5,5 мільйона чоловік, а вже через п’ять років (всього через п’ять років!) — у десять разів менше, тобто приблизно 560 тисяч. Це дуже різке скорочення.

Тут є ще одна річ. Ми досі не знаємо, коли у нас в країні закінчилася Громадянська війна. У нас історики ламають на цьому питанні списи. Я в це не вплутуватися, тому що це безглуздо. Коли це сталося? У листопаді 1920 року, коли Врангель евакуювався з Криму? У 1922 році, коли розгромили в Примор’ї Земську рать Дітеріхса? Коли добили басмачів? Варіантів може бути скільки завгодно. Тобто загалом у нас Громадянська війна не закінчувалася. Вона йде, і ми боремося з ворогами радянської влади. Перемоги, виходить, немає. Є революція, і її відзначають як подія. А після неї перемогла захищали радянську владу. І мало того, продовжують захищати. Тобто це перманентна ситуація: ми оточені ворогами і захищаємо радянську владу.

Тому такою собі «великої» перемоги в Громадянській війні як би не було. Радянську владу Червона армія боронила, причому, захистила її від інтервентів, і від Денікіна з Врангелем, і від Колчака, і від Юденича, і від білополяків, і від білофінів. І передбачалося, що в різні періоди часу були перемоги над Денікіним, над білофінами, над білополяками і так далі. Тобто як би було багато маленьких перемог.

Відповідно, герої Громадянської війни, ті, хто проявив себе по партійній частині вірним ленінцем, всі вони пішли на адміністративно-господарську роботу. У країні після Громадянської війни державний апарат був розгромлений, він був знесений. І, відповідно, туди кого-то треба було ставити. Тим більше, що за радянської влади порівняно з дореволюційними часами бюрократичний апарат виріс колосально, в рази, якщо не на порядок. Ці місця раніше займали царські чиновники, а чиновниками частково були дворяни як найбільш підготовлені кадри. З них хто емігрував, хтось не міг бути призначений на певні посади як соціально неблизький, що знаходиться під підозрою. І їх чистили. Якісь специ залишалися на чиновницькій службі, причому навіть генеральського рангу. Але кого треба було туди ставити.

Кого ставити? Більшовиків мало. Плюс вони професійні революціонери, їм все одно, де працювати. Залишається хто? Ті, хто проявив себе по партійній лінії під час Громадянської війни. А це як раз політпрацівники, червоні командири і так далі — ті, хто не залишився в армії. Їх можна було рухати по партійній лінії, їх і рухали за те, що людина проявила якісь командирські якості і може чимось керувати.

Якщо ми подивимося кар’єри совслужащих так званих, то можемо знайти абсолютно приголомшливі речі. Ось людини висувають на керівну роботу, він стає, припустимо, керівником відділу у якому-небудь облвиконкомі. Через рік він керує ткацькою фабрикою, ще через рік він керує вокзалом, ще через рік він керує торговельною мережею, ще через рік його призначають, наприклад, начальником політвідділу колгоспу. Тобто спеціалізація відсутня. Після Громадянської війни питання про спеціалізації не стояв. Відповідно, радянський бюрократичний апарат міг поглинути колосальну кількість кадрів. Тим більше, що паралельно йому ще й виник партійний апарат. Замість одного апарату стало два. І вони обидва розрослися, було куди поглинати.

А рядовий склад Червоної армії повернувся туди, куди зазвичай — він повернувся додому. Краснокомандирский ж складу, за винятком тих, хто залишився в армії, був поглинений громадянським суспільством. Когось з них направили на навчання, що після Великої Вітчизняної війни, до речі, теж було. Коли я починав працювати, я ще застав лейтенантів, які прийшли з фронту і мали можливість вступати у вищі навчальні заклади на пільговій основі. І я дізнався дуже багато людей, в тому числі істориків, які закінчили МДУ якраз після війни. Після Громадянської було те ж саме, тільки в значно більших масштабах, тому що такі фахівці були просто колосально потрібні — не було нікого. Звідти всякі інститути «червоної професури», курси нескінченні і так далі.

Перша після закінчення війни лекція в МДУ. 1 вересня 1945 року

Фото: Еммануїл Евзерихин / ТАСС

Після Громадянської війни була необхідність чисток збройних сил тільки з політичних міркувань. Тих, хто залишився, потрібно було тримати на короткому повідку, бо армія — це дуже небезпечний апарат.

Давайте про політичних міркуваннях і поговоримо, тільки вже стосовно до Великої Вітчизняної війни. Які взагалі панували настрої по відношенню до влади у рядах Червоної армії в роки ВВВ? Напевно НКВС збирало такі відомості? Це правда, що бійцям багато чого прощалося з політичної частини?

Прощатися-то прощалося, але не дуже багато. Загалом В армії в роки Великої Вітчизняної війни діяв дуже жорсткий партійний контроль. Формально в армії у нас було єдиноначальність. Командир був одночасно і політичним керівником, як би поєднував це. У більшості випадків командири були членами партії. Але паралельно з командними посадами вся армія знизу доверху була пронизана політичним апаратом. Завданням комісарів часів Громадянської війни був контроль командирів, яким апріорі не довіряли, так як останні в більшості випадків були военспецами з числа офіцерів царської армії. Він був ворог і, швидше за все, соціально неблизький елемент. Тому потрібен був комісар, який стежив би, щоб ця людина не нашкодив. Чи не втік, тому що були випадки, коли офіцери і генерали перебігали на бік білих. У Велику Вітчизняну вже вважалося, що командирам як би довіряють, тому що вони плоть від плоті робітничо-селянського народу.

Український фронт, політрук розмовляє з солдатами

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Відповідно, політпрацівники були аж до батальйону в обов’язковому порядку. Крім них в обов’язковому порядку були секретарі партійних і комсомольських осередків. Всі вони, природно, допомагали політпрацівників, входячи в цю піраміду. Само собою, члени партії та комсомольці були скрізь, і аж до роти були секретарі осередків. Тобто піраміда управління дублювалася на всіх рівнях. Був також ще член військової ради армії фронту, в більшості випадків — партпрацівник. В погонах, але партпрацівник. Той же самий Хрущов був генерал-лейтенантом і отримав ці погони не будучи полковником раніше. Він був членом військової ради фронту, і, відповідно, йому підпорядковувалася вся ця структура. При цьому був ще начальник політвідділу фронту — це окрема посада, яка була в його підпорядкуванні. Все це була піраміда, яка контролювала настрої особового складу.

Крім цього існувала ще піраміда Смершу, спочатку це були особливі відділи. Потім, вже в роки війни, було створено відомство військової контррозвідки СМЕРШ, яке підпорядковувалося безпосередньо Сталіну. Ця структура повністю пронизувала всю армію і контролювала вже не просто настрою, а ворожі настрої. Якщо партійний апарат контролював настрої в принципі — якщо людина не дуже вітає радянську владу, з ним потрібно провести бесіду і в разі необхідності доповісти, куди треба, — то тут вже розглядалося, скажімо, питання «преклоніння перед закордонною технікою».

Природно, паралельно цій структурі діє ще структура військових трибуналів. Треба мати на увазі, все це були не люди, які відсиджуються, у них є обов’язки. І якщо на низовому рівні політпрацівник дійсно може бути помічником командира і брати на себе якісь функції (наприклад, вести солдатів у бій тощо), то на більш високому рівні він вже ніякі функції командира брати на себе не може. Там для цього є інші люди. Скажімо, заступника командира дивізії з політчастини не буде в разі його відсутності брати на себе обов’язки, тому що є начальник штабу.

Політпрацівники на всіх рівнях (і внизу теж) повинні працювати. Вони повинні складати звіти, які оцінюються і йдуть наверх, аж до головного політичного управління, управління агітації та пропаганди. Вони повинні доводити точку зору партії і уряду до особового складу. Вони повинні проводити політінформацію, накачування, пояснювати політику партії та уряду і контролювати, що думає особовий склад. Відповідно, каральні органи, тобто СМЕРШ, повинні дивитися, щоб ці умонастрої не дійшли до сумнівів у радянської влади. Сумнівів у радянської влади бути не може. Інакше люди можуть бути заарештовані.

Але під час війни не завжди доходили руки до всіх. З одного боку, політпрацівники не будуть постійно шукати змови в своїх частинах. Один раз похвалять, а в іншого — можуть і по шапці дати. У Смершу теж були свої справи. Їм потрібно було піклуватися і про контррозвідці. Тим не менше ми цілком можемо говорити, що в штрафбати народ потрапляв не тільки за боягузтво, але і з інших причин. І заарештовувалися люди, і сиділи люди, і розстріли були. І розстрілів було достатньо. Щось близько складу десяти стрілецьких дивізій було у нас розстріляно (за штатом 1941 року особовий склад стрілецької дивізії повинен був налічувати близько 14 500 чоловік — прим. «Стрічки.ру»). Звісно, це дуже приблизні цифри.

Тобто в цілому контролювалася армія непогано. На побутовому рівні, скажімо, солдати у своєму взводі не будуть доносити на товаришів у більшості випадків. Ось там, звичайно, можна було і поговорити, висловити певні сумніви в радянської влади. Але народ розумів, що нічим хорошим це не закінчиться.

Начальник Головного управління контррозвідки СМЕРШ Віктор Абакумов

Фото: ТАСС

У армії діяла дуже велика контролююча машина, причому машина незалежна. Коли ми говоримо про особливі відділах, про відомстві контррозвідки СМЕРШ, ми повинні пам’ятати, що розвідка і контррозвідка і так існує в армії. У штабі є офіцери контррозвідки, в дивізіях і полицях є розвідувальні взводи. А відділ СМЕРШ, хоча вони ходять у формі збройних сил, швидше все-таки політична складова. Хоча при цьому вони теж займаються, власне, контррозвідкою, тобто боротьбою з ворожим впливом і його безпосередніми проявами — шпигунами, диверсантами і так далі.

«Народ обдурити не можна»

Давайте продовжимо про політичну складову. Поширена думка, що перемогти у війні Сталіну допоміг ідеологічний розворот від пролетарського інтернаціоналізму до російського патріотизму, що викликало натхнення в армії і народі. Це так?

З приводу цього є кілька основних теорій. Єдиної думки не існує. Тому я вам висловлю свою думку. Я вважаю, що це так. Якщо ми будемо дивитися на те, що відбувалося, то можна сказати, що Червона армія як така була знищена.

Тобто ота Червона армія, яку створювало робітничо-селянське держава (і створило її до 1941 році — там була велика армія, більше п’яти мільйонів чоловік), вона була знищена в 1941 році. Вона як така перестала існувати

На її місце прийшли люди, яких набрали насамперед по селах. І люди прийшли в значній кількості більш старших вікових груп. У них сім’ї вже були, тобто це були люди більш чи менш свідомі. І більшість цих людей — що б робила радянська влада — вони були православними і віруючими. А для віруючої людини радянська влада не дуже близька, тому що це атеїстична влада, що б зараз не говорили наші дорогі комуністи. При цьому вона ще й войовниче атеїстична, яка проголошує сама себе противником релігії. Вона каже, що релігія — це опіум для народу. Коли щось порівнюють з опіумом, мається на увазі, що це погано. Радянська влада абсолютно конкретно ворожа християнства, це однозначно.

Тому, коли в армію потрапила величезна кількість віруючих християн (ну, і мусульман, природно, тому що радянська влада — ворог не лише християнства, а й мусульманства та іудаїзму, і будь-якої релігії), звичайно ж, нагорі це зрозуміли. Ніхто не говорив, що радянська влада відмовляється від своїх позицій. Ні в якому разі радянська влада ніколи не відмовлялася від своїх позицій. Просто під час війни вона вирішила не обговорювати це питання.

Зараз виникло ціле безліч міфів з приводу того, що Сталін у нас нібито і прикладався до ікон, і молився за щось- це все брехня, звичайно. Сталін ніколи не змінював свого ворожого відношення до християнства. І радянська влада ніколи його не змінювала. Це добре видно з того, що сталося після війни. Як тільки війна закінчилася, відразу стали різко закручувати гайки щодо релігії. А під час війни керівництво країни віддавала собі звіт в тому, що треба зробити так, щоб, скажімо, цілі народу співпали з цілями радянської влади. Тому що мета радянської влади — це зберегтися. А мета народу — не дати загинути державі, державотворчим народом якого є російська. Тобто захистити свою батьківщину. Я підкреслюю — батьківщину, а не радянську владу. За радянську владу християнин не піде кров проливати.

Патріарх Московський і всієї Русі Алексій I (сидить у центрі) на прийомі у Кремлівському палаці з’їздів, присвяченому 20-річчю Перемоги. 9 травня 1965 року

Фото: Валерій Шустов /

Треба було зробити так, щоб більша частина населення Радянського Союзу зрозуміла, що для неї батьківщина і радянська влада — це одне і те ж. На це була спрямована вся робота пропагандистської машини. Звідси і сталінське «брати і сестри» і все інше.

Якщо ми подивимося зміст газет і журналів того часу, побачимо в ньому дуже велику політичну складову — «справа Леніна — Сталіна», радянська влада, робітничо-селянська держава — це все, що залишилося. Але при цьому радянська влада стала позиціонувати себе як загальнонародна влада. Мені здається, що в цьому є дуже велика складова того, що народ почав сприймати свої цілі збігаються з цілями радянської влади. Тобто що треба боротися з нападником і що керівництво країни цілком відповідає цим цілям.

Народ обдурити не можна, він занадто великий, у нього є свої тенденції і свої погляди. І Сталіну вдалося домогтися того, щоб народу і радянської влади було по дорозі, щоб у них була одна мета. Мета — перемогти у війні. І як тільки це сталося (звичайно, там позначилася і маса інших факторів), почали перемагати і йти вперед. І врешті-решт перемогли. Якщо б цього не було, то армія просто не стала би воювати, вона б почала здаватися. Гнали б як завжди заградзагони, але армія почала б здаватися. Захищати мавзолей Леніна ніхто не піде.

Повернемося до початку нашої розмови. Чи вірно, що переклад Дня Перемоги Сталіним у розряд робочих днів після 1947 року можна пов’язати саме із зростанням російського патріотизму в армії, а також серед фронтовиків і народу?

В тому числі. Це якраз пов’язано, тому що скасування святкування 9 Травня — це політичний хід, спрямований на утвердження комуністичних ідеалів. День Перемоги — ідеал не комуністичний, це ідеал народний, тому що перемогла у війні не радянська влада.

І якраз ідею про те, що перемогла у війні радянська влада під керівництвом товариша Сталіна, треба було вбити всім в голову обов’язково. Тому що в іншому випадку виходить, що переміг народ

Тому і потрібно було скасовувати. Сталін не робив нічого просто так: хочу — скасовую, хочу — не скасовую. Звичайно, це було свідоме рішення. Ніхто не відміняв 23 лютого, ніхто не відміняв 7 листопада — ні за яких обставин. Ніхто не відміняв День Конституції СРСР — ніколи ніяких проблем. День народження Леніна — весь час справляється. Перше Травня — ні в життя. А тут скасовують, тому що це не соціалістичний свято.

Наскільки взагалі серйозною була коригування ідеологічного курсу радянської влади в післявоєнні роки в порівнянні з довоєнними і з воєнним періодом?

Вона була дуже серйозною. Можна сказати, вона фактично ламала те, що було побудовано на попередньому етапі. До війни був курс зовсім однозначний. Він, звичайно, коливався разом з лінією партії, але мета була яка: ми новий світ побудуємо, старий світ — до основи, концепція війни — на вражою землі ми переможемо ворога малою кров’ю, могутнім ударом і так далі. Під час війни цей курс довелося коригувати колосально. У 1941 році всі знаходилися у такій прострації, пов’язаної ще і з поразками, тому що зрозуміли, що не діє прийнята ідеологічна концепція, треба її міняти.

Ось тоді і церкву почали залучати активно, особливо войовничих безбожників пригрозили пальцем, сказали тихіше себе вести. Якісь перспективи, міжнародний християнський рух. Вже почали змінювати курс. Це було під час війни.

Як тільки війна закінчилася, відразу ж це все зламали. Це була коригування кардинальнейшая зовсім. Відразу почали тиснути на церкву, закривати відкриті храми. Почали садити, як годиться за традицією. І за великим рахунком, під час війни не відкривали храми, це міф, що в Радянському Союзі стали під час війни активно їх відкривати — під час війни не стали закривати храми, відкриті німцями. І за рахунок цього їх кількість збільшилася.

Можна сказати, що під час війни з тактичних міркувань було зроблено відхід від радянської ідеології. А після повернення до неї. Ну, і не від хорошого життя був цей відхід, абсолютно не від хорошого життя.

Герой Радянського Союзу, льотчик Борис Сафонов

Фото: Євген Халдей / ТАСС

Пов’язаний переказ 9 Травня в розряд робочих днів з тим, що радянська влада відкрито ідеологічно протиставляла себе історичної російської державності?

Так, в тому числі. Я не думаю, що тут це було так вже свідомо, не думаю, що День Перемоги пов’язували з російською державністю. Але навіть якщо так не думали, підспудно абсолютно правильно розуміли День Перемоги. Що 9 Травня стоїть у ряду перемог народу. Це не Велика Жовтнева соціалістична революція. Це, умовно кажучи, день Бородіна, день Куликовської битви — в цьому ряду.

І під час війни сама радянська влада, сама комуністична партія не від хорошого життя, а від того, що потрібно змінювати, ось це ось все прийняла. Наприклад, ордена. Орден благовірного князя Олександра Невського — це ж у страшному сні неможливо уявити, Володимир Ілліч, напевно, у труні перевернувся. Орден Кутузова, князя Смоленського, Орден Суворова, ясновельможного князя Італійського. Тобто з цієї точки зору там зовсім все погано. Богдан Хмельницький ще, начебто, нічого, але теж непроста людина і ворог трудового народу.

І введені погони царські — це зовсім вже непристойно. Були петлиці — і добре, чого погони-то вводити? А треба було, чого робити-то! Тому що ситуація безвихідна

Введення орденів Олександра Невського, Суворова, Кутузова, Ушакова — це апеляція до національних почуттів російського народу, побудова ланцюжка «Бородіно — Куликовська битва — Невська битва». І ось, перемога буде наша. Ніхто не згадував, наприклад, перемогу Червоної армії під Царициному в Громадянську або щось подібне, до них ніхто не апелював. Апелювали до того, де воював весь народ, а не де народ воював зі своїм власним народом. До Громадянської війни не апелювали, тому що це було вкрай непристойно. Якщо до неї апелювати, виникне питання, чого так багато народу на німців працювало.

Після війни всю цю історію загнали за Можай. Точніше, не зовсім все, але в досить значній мірі.

Давайте спробуємо провести порівняння з Першою світовою війною. Поширена думка, що якби в Росії революцій, Антанта, що мала перевагу в ресурсах, вже у 1917 році здобула б перемогу. Як ви думаєте, який переміг у війні Микола II повів би себе як Сталін з Днем Перемоги, зробивши його звичайним робочим днем?

Російська імперія була державою, скажімо так, православним. Тобто православ’я позиціонувалося як державна релігія. Відповідно, всі вихідні та свята в Російській імперії були церковними. Ніякої світське свято не був вихідним. І тому день закінчення Першої світової війни не міг бути святковим днем. Ні за яких обставин.

Могли бути події святкування. Наприклад, у 1912 році дуже широко святкувався День Бородіна і взагалі події, пов’язані з Вітчизняною війною 1812 року, яких був цілий набір. Або, наприклад, в 1913 році пройшли святкування 300-річчя Дому Романових. Не було спеціально встановленого дня, хоча, він відомий, і в нього проходили основні заходи (день, коли вінчався на царство перший цар з династії Романових — Михайло Федорович). В Росії історичні події святкувалися саме так.

У разі перемоги в 1917 році, в 1927 році святкувалося б десятиліття перемоги, і був би цілий набір державних урочистостей. Але конкретний день ніколи не був би встановлений святом.

«Потрібно було переконувати власний народ у тому, чого не існує»

Чи відрізнялися концепції святкування Дня перемоги при Сталіні в 1945-1946 роках і за Брежнєва, після 1965 року, зараз?

Я не можу вам сказати, бо не знаю, як проходили святкування у 1946 і 1947 роках. Я бачив, як святкувалося 9 Травня у кінці брежнєвської епохи, тому що був присутній при цьому. На мій погляд, тоді святкування проходили менш формалізована, ніж зараз. Хоча це цілком можна пояснити тим, що зараз День Перемоги люди відзначають опосередковано. Тобто його відзначають люди, які ніякого відношення до цієї перемоги не мають. Я, наприклад, жодного відношення в тій перемозі не маю. До неї має відношення покоління мого батька.

День Перемоги, 9 травня 1965 року

Фото: Становов /

З нашого боку це почуття вдячності. А ось в брежнєвську епоху насамперед святкували люди, які це все пережили, для яких Перемога — це не книжки розумні, і не фільми. Вони це пам’ятають, вони зустрічаються зі своїми однополчанами, згадують ці дні. Так, звичайно, там була присутня і вдячність з боку наступного покоління. Але головне, що ці люди брали участь у війні. Глава держави у війну був полковником, потім генерал-майором. Він воював, міністр оборони воював. Це дійсно було свято зі сльозами на очах. Зараз ми відзначаємо як історичний день. А для них він був абсолютно реальний, і в цьому, як мені здається, різниця принципова.

А як держава брала в обіг і використовувало в ідеологічних, пропагандистських цілях героїв війни?

Під час будь-якої війни працює пропагандистська машина. Існує цілий блок людей, які професійно займаються пропагандою та контрпропагандою. Коли я вчився, як раз отримав військову спеціальність «офіцер контрпропаганди», в радянський час мені таке привласнили. Це були спеціально навчені люди. У них завжди два завдання: розкладання противника і зміцнення духу власних армії і народу. Причому, друге — це насамперед робота військових журналістів. У них завдання — показати приклад подвигу, існував чи не існував насправді (це не грає ніякої ролі). Вони повинні забезпечити підйом бойового духу, впевненість у перемозі, впевненість у власних силах. Для цього необхідні приклади.

У більшості випадків ці приклади беруться з життя. Але це пишуть люди, у яких немає часу, які повинні робити це завжди вчасно і не завжди у них під рукою є такий подвиг. Вони отримують якусь інформацію з политотделов, як це було у Велику Вітчизняну. Чи до цього, в Першу світову, наприклад, прославився козак Кузьма Крючков, з портретом якого навіть цукерки випускали. Коли він здійснив свій перший подвиг, з-за якого він і «розкрутився», то був там, по-перше, не один, а по-друге, отримав за нього Георгіївську медаль, при тому, що той, хто був з ним, отримав Георгіївський хрест, тобто більш високу нагороду. Але «розкрутили» Кузьму Крючкова.

А під час Великої Вітчизняної війни військові кореспонденти, фотокореспонденти отримували відомості, їздили на фронт — це не просиджування штанів, а дуже серйозна робота. Вони отримували інформацію з того чи іншого подвигу і описували його в газеті як приклад для наслідування. І тут ось що важливо: газети повинні виходити, у газетах повинні бути подвиги, газети є у всіх, навіть у дивізій свої газети є. Кількість подвигів повинно бути колосальне зовсім. Відповідно, не завжди подвиг, скажімо так, заслуговує того, щоб називатися подвигом. Значить, його треба прикрасити. Треба обов’язково, тому що мета його — не інформування суспільства, як у засобів масової інформації, тут мета — пропаганда.

Потрібно не просто розповісти, що Василь Васильєв здійснив подвиг, потрібно показати, що на нього треба рівнятися, так як він здійснив подвиг з патріотичного пориву і так далі. Тут важливий не сам подвиг, а його мотивація. Якщо потрібно, журналіст повинен прикрасити: підбив взвод два танки? Це будь-взвод може. Значить, треба написати, що не два, а десять. Ну, що робити, треба — і все. Це необхідність пропаганди.

Під час Першої світової війни відбувалося абсолютно те ж саме в газетах і журналах, причому не лише наших, але і в англійських, французьких, німецьких. І така ж картина спостерігалася в ході Другої світової. Всі засоби масової інформації цим займалися. Питання виникало тільки один. Коли це робиться під час війни — це робиться виходячи з необхідності пропаганди. Не можна засуджувати того ж самого Кривицького за те, що він описав подвиг 28 панфіловців так, як він її описав, тому що йому потрібно було показати своїм читачам (а він писав в «Червоній Зірці», тобто показати всій країні) подвиг народу. Героїчний подвиг народу, самовіддано віддав своє життя. Потрібно йому це було написати? Обов’язково потрібно. Було б це не 28 панфіловців, а 30 саперів — не грає ніякої ролі. Ми засуджувати його за це не можемо.

А ось потім виникає наступне: якщо це обґрунтовано цілями пропаганди, то в момент закінчення війни ці цілі перестають працювати. Тобто після війни історики повинні розглянути всі військові міфи і абсолютно спокійно з історичної точки зору написати, що відбувалося насправді. При цьому можновладці повинні ставитися до цього абсолютно нормально і не відстоювати міфи. У нас цього не відбулося, тому що після закінчення війни у всіх ці пропагандистські цілі повністю збереглися. У радянського уряду військова пропаганда все одно залишилася, і потрібно було переконувати власний народ у тому, чого не існує.

Мені доводилося чути думку, що вже в радянський час справжні фронтовики не любили тих, хто на 9 Травня ходив в орденах і всіляко демонстрував свій статус ветерана. Самі ж вони воліли в цей день тихо пом’янути загиблих товаришів. Таке дійсно мало місце?

Тут все залежить від конкретної людини. Якісь люди не любили нікуди ходити, я навіть зустрічав таких. Але в той же час я знав багатьох людей, які завжди на 9 Травня ходили до Великого театру. У більшості випадків це самотні люди, які хочуть зустрітися з бойовими товаришами поговорити.

Ветерани у київських піонерів, 1974 рік

Фото: С. Крячко /

Або, наприклад, коли я вчився в школі, запрошували ветерана-дідуся учня нашого класу. Він із задоволенням приходив і розповідав. Він не публічна особа, він просто дідусь нашого однокласника. Ми задавали йому питання, і я бачив, що йому подобається, коли з ним так розмовляє молодь. Що ми у нього питаємо, як він воював, за що він отримав свої нагороди. Людині було це приємно. А чому йому не повинно бути приємно? Ми що, повинні обурюватися, коли людина пишається тим, що зробив? Немає. Вважаю, що це залежить виключно від конкретної людини. І не думаю, що там є якась тенденція, коли можна було б сказати, що більшість думало ось так. Ні, абсолютно ні.