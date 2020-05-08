Под Киевом женщина насильно удерживала мужчину в яме

В городе Борисполь женщина посадила в яму мужчину и насильно удерживала его там.

В полицию города позвонил очевидец, сообщивший о том, что заметил как в одном и дворов, в яме женщина удерживает мужчину и не выпускает его.

«Зайдя в указанный двор патрульные обнаружили 40-летнюю гражданку. Женщина сообщила, что в доме она одна, а о человеке в яме ей вообще ничего не известно. Однако, во время общения с гражданкой, полицейские услышали крики о помощи, которые доносились из ямы, которая в придачу была завалена мешками и тротуарным бордюром. Расчистив вход, патрульные обнаружили мужчину, который имел телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе патрульной полиции города Борисполь.

По этому поводу на место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Бориспольского отдела полиции. А поскольку в действиях женщины усматриваются признаки уголовного преступления в дальнейшем делом будут заниматься следователи.

Пострадавшего передали медикам.