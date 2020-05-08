Всі тести виявилися позитивними: зірка «Орла і Решки» заразилася коронавірусом

Особливість вирує в світі пандемії коронавіруса — в тому, що її жертвами стають не тільки ті, хто порушує режим самоізоляції, але і люди, які намагаються дотримуватися всіх рекомендацій медиків.

У числі останніх виявився і російська телеведуча Марія Ивакова.

Про те, що у неї коронавірус, учасниця проекту «Танці з зірками» повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«Всі мої тести на COVID-19 виявилися позитивними. Хороша новина, що температури нема, а з симптомів тільки ломота в м’язах і відсутність нюху. Зв’язалася зі своїм лікарем, мені прописали могутню противірусну терапію. П’ю багато води, сплю і позитивно мислю. Як це вийшло, я не знаю… Сподіваюся, більше ні в кого з тих, з ким я контактувала, вірусу не виявлять», — написала Ивакова.

При цьому Марія Ивакова не уявляє, де могла підхопити заразу. Артистка пообіцяла, що найближчі два тижні проведе в ізоляції будинку і буде тримати передплатників в курсі подій.

Також зірка зазначила, що у неї двотижнева вимушена пауза — ні на танцювальному паркеті, ні на вулиці їй з’являтися заборонено.





Згідно з інформацією ЗМІ, дівчина бере участь у шоу «Танці з зірками» і останні кілька тижнів продовжувала їздити на зйомки. Вона виступає в парі з відомим в Україні Євгеном Папунаішвілі.

За пару годин під новиною на сторінці знаменитості зібралося понад 1200 коментарів. Хвора Ивакова була приємно задоволена підтримкою передплатників.

«Більше тисячі ваших побажань! Спасибі! Та з такою підтримкою вірус швидко відступить». — переконана ведуча.