Бойовики посилили активність на Донбасі: 21 обстріл, 6 українських військових поранені

У зоні бойових дій на Донбасі 7 травня бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів шість українських воїнів отримали поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднання єднаних сил.

Окупанти обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. “По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, наші підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Завдяки влучності українських військовослужбовців зі складу Об’єднання єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії”, – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 7 травня українські військовослужбовці знищили 7 російських окупантів та ще 5 поранили. Окрім цього, українські воїни знищили військову вантажівку противника. Від початку поточної доби противник випустив 24 міни 120-го калібру по позиціях ЗСУ біля Оріхового, а також застосовував станкові протитанкові гранатомети. У відповідь українські воїни оперативно застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.