Кім Чен Ин привітав Сі Цзіньпіна з перемогою над COVID-19

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин направив усне послання голови КНР Сі Цзіньпін, привітавши Китай з успіхами в запобіганні поширення коронавіруса COVID-19.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на ЦТАК.

Лідер КНДР у посланні заявив, що задоволений успіхами КНР як своїми власними, зазначивши тактичний і стратегічний контроль Сі Цзіньпіна над епідеміологічною ситуацією. Також Кім Чен Ин побажав Сі Цзіньпіну міцного здоров’я і висловив упевненість у тому, що Китай зможе закріпити досягнуті успіхи у боротьбі з коронавірусом і в кінцевому підсумку здобуде перемогу “під мудрим керівництвом Сі Цзіньпіна”.

Яким чином і коли повідомлення було передано китайському лідеру, північнокорейське агентство не уточнило. У материковому Китаї за минулу добу було зареєстровано один випадок зараження коронавірусом, жодного летального випадку не зафіксовано, повідомив Госкомздрав КНР.

З грудня від викликаються коронавірусом ускладнень в КНР померли 4 633 особи, зареєстровані 82 886 випадків зараження, з них 1 680 – ввезених з-за кордону. У медустановах країни продовжують лікуватися 260 осіб, стан 18 хворих оцінюється як важкий. Вилікувалися і виписані з лікарень більш 77,9 тис. осіб.