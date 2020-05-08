Збій статистики

У Росії, очевидно, є якась проблема зі статистикою смертності від коронавіруса, з-за чого цифри смертності виглядають, очевидно, заниженими — мінімум, у кілька разів. Прості аргументи, з цифрами і графіками в руках, приводили в останні дні Тетяна Михайлова і Борис Овчинников і ще кілька фахівців. Але навіть погляд на порівняльну світову статистику показує, що Росія є якийсь статистичної аномалією по співвідношенню числа смертей до кількості хворих. При цьому смертність серед медичних працівників (вже загинуло більше ста чоловік) відповідає світовим стандартам». І інші показники (в тому числі загальне число хворих) цілком відповідають.

Як завжди, виникає гіпотеза, що влада обманюють, навмисно перекручуючи дані про причини смерті. Я думаю, що спотворення відбувається по-іншому. Тобто, у керівництва немає більш точних оцінок кількості смертей від коронавіруса «насправді», ніж у публіки. Вони спираються на ті ж цифри. У радянський час фахівці по російській економіці за кордоном один час сперечалися, чи є у радянського керівництва «подвійна бухгалтерія» — реальні дані про економіку і спеціально спотворені дані для зовнішніх користувачів. Тоді висновок з дискусії був — ні, це неможливо, тому що дані використовуються в прийнятті рішень на множині рівнів по безлічі приводів, і «подвійна бухгалтерія» призведе до страшної неефективності. Так і виявилося — після відкриття архівів з’ясувалося, що ніякої «подвійний», реальною і спотвореної, економічної статистики, за великим рахунком, не було. (Були якісь місцеві аномалії типу «узбецької бавовни».)

Ось і зараз — це було б повним безглуздям, якби керівництво збирало «реальні дані» і публікувало інші. Крім того, приховати, реально, нічого не можливо. Як з фальсифікаціями на виборах — всі, хто хоч скільки-небудь статистично значиме, було легко, у підсумку, виловлено. Так само і тут — додаткову смертність приховати, по-справжньому, неможливо. Вона буде видно, при акуратній роботі з даними, у безлічі показників — часто не пов’язаних з медициною. Нарешті, інші цифри — наприклад, загальне число позитивних тестів — добре б’ється з іншими даними, значна частина з яких (заповнення лікарень, смертність серед лікарів) перевіряється «даними з місць».

Так що я думаю, що «статистична аномалія» зі смертністю — це результат якихось неправильних стимулів, створених керівництвом у боротьбі з епідемією. Типу глав регіонів – міністрів-директорів лікарень знімають-лають-не просувають через високу смертність від COVID-19. Власне, будь-KPI, механічно враховує смертність, створює стимули приписувати додаткові смерті серцевих нападів або ще чого-небудь.

По-хорошому, це термінове завдання для органів, що займаються збором статистики — виправити методи підрахунку смертей від коронавіруса. Цей збій — дуже дорогий в сенсі прийняття адекватних рішень.