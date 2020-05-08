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«Острів фортів» дочки Сергія Шойгу витратив 114 млн рублів

08.05.2020

«Остров фортов» дочери Сергея Шойгу потратил 114 млн рублей

Витрати фонду «Острів фортів», роботу якого курирує дочка міністра оборони Ксенія Шойгу, за 2019 рік склали 113,6 млн рублів. Про це йдеться в опублікованій на сайті Мін’юсту звітності фонду, звернули увагу «Відкриті медіа». «Острів фортів» займається розвитком туристично-рекреаційного кластера в Кронштадті, Ксенія Шойгу займає в організації посаду заступника голови інвестиційного комітету. Порт повинен стати «найбільшим островом-у світі музеєм, присвяченим історії ВМФ великими битвами, видатним головнокомандувачем, унікальним кораблям, з можливістю зануритися в атмосферу місця і часу», йдеться на сайті проекту. Некомерційна організація «Острів фортів» була зареєстрована у Мін’юсті 13 травня 2019 року, таким чином у звітності відображені витрати за неповні сім місяців її існування. З цього випливає, що щомісячні витрати фонду за цей період в середньому становили 16 млн рублів. З моменту свого заснування організація витратила 112,6 млн рублів, отриманих від російських організацій і громадян Росії, йдеться в документі. 53 млн з них фонд витратив на придбання основних засобів і іншого майна», ще 37,8 млн рублів — на утримання організації. У витрати, спрямовані на придбання основних засобів, що увійшли зокрема витрати на розробку концепцій і техніко-економічних обґрунтувань щодо об’єктів, які планується розмістити на території кластера, повідомив «Відкритим медіа» представник «Острова фортів». В цю графу були включені витрати на «тюбинговую гірку», встановлену для безкоштовного використання кронштадтцами та гостями міста на центральній площі Кронштадта. Лише понад 21 млн рублів, або трохи менше 20% всіх своїх витрат, фонд направив на «цільові заходи». «В 2019 році був проведений цілий ряд заходів в рамках статутної діяльності — в тому числі конкурс дитячих творів та малюнків „Я люблю Кронштадт“, привітання ветеранів та почесних громадян Кронштадта з Новим роком, безкоштовні новорічні ялинки з подарунками для соціально незахищених категорій населення, виступ музичного колективу у Новорічну ніч на Якірній площі і багато іншого», — перераховує представник «Острова фортів». Ще 1 млн рублів, отриманий організацією з федерального бюджету було витрачено на зарплати співробітників, випливає з звітності. Засновниками фонду в травні 2019 року виступили Міноборони і уряд Санкт-Петербурга. Ксенія Шойгу виступає головним публічним обличчям проекту, представляючи його на офіційних заходах. У червні 2019 року саме Ксенія Шойгу представляла проект на ПМЕФ. Гендиректором «Острова фортів» є виходець із структур «Газпромбанку» В’ячеслав Крилов. В кінці лютого 2020 року прем’єр Михайло Мішустін підписав розпорядження про виділення 4,5 млрд рублів на реконструкцію двох фортів Кронштадта, яку буде проводити ФГУП “Центральні науково-реставраційні проектні майстерні”. Згідно з документами на порталі правової інформації, з них 2,2 млрд рублів підуть на ремонт форту «Петро I», ще 2,3 млрд рублів — на «Кроншлот».

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