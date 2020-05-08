Астрономи зафіксували нові радіосплески з космосу

Астрономи досі не можуть пояснити виникнення одиночних швидких радіосплесків у космосі.

У Національній астрономічній обсерваторії при Академії наук Китаю зафіксували нові швидкі радіосплески. Про це повідомляє Xinhua.

Швидкі радіосплески, або FBR, були зафіксовані групою астрономів за допомогою найбільшого в світі радіотелескопа FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope).

Одиночний імпульс отримав назву FBR 181123. Вчені відзначають, що розумного наукового пояснення швидким радіосплескам поки що немає. Це поодинокі імпульси величезної яскравості. Вони тривають всього кілька мілісекунд.

Астрономи відзначають унікальні переваги FAST у відкриттях швидких радіосплесків. Вони сподіваються, що телескоп дозволить зафіксувати достатню кількість цих космічних аномалій, щоб розгадати таємницю їх походження.

: korrespondent.net