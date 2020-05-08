Новопризначений голова Виконавчого комітету Національної заради реформ Міхеїл Саакашвілі розповів, що робитиме на новій посаді.

Про це він сказав в ефірі програми “Сніданок з 1+1”, – передає ТСН.

“Зараз до України йде велика криза, пов’язана з коронавірусом у світі. Перше, що треба зробити, щоб допомогти економіці, це звільнити бізнес без адміністративного втручання. Є велика кількість регуляцій, від яких треба звільнятися, і головне слово – це свобода. На першому етапі треба забрати безглузді регуляції у податковій сфері, митниці, де заповняють велику кількість папірців. Все, що стосується свободи введення бізнесу”, – заявив Саакашвілі.

Коментуючи питання медичної реформи, він каже, що потрібно повністю змінювати систему. “Спроби частково змінювати нічого не приносять. Спроба реанімувати старі, совкові реформи не працюють.

Перебудувати стару систему не можливо. Її треба повністю змінити”, – заявив Саакашвілі. Політик додав, що його офіс буде всередині Офісу президента, бо це традиційний орган, який розташований при президентові України.