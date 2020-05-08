Помічник Трампа заразився коронавірусом. Тепер президента США щодня тестуватимуть на COVID-19

Президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Майка Пенси будуть щодня тестувати на коронавірус.

До цього їх тестували раз на тиждень.

Про Трамп розповів під час зустрічі із губернатором штату Техас у Білому домі, – передає Reuters. Таке рішення пов’язаність язане з тим, що в одного з помічників Трампа у Білому домі виявили коронавірусне захворювання COVID-19.

За словами американського лідера, він особисто майже не спілкувався з камердинером, який захворів. Ім’я хворого не повідомляється. Відомо, що це військовослужбовець, який працює на території кампусу Білого дому. Після звістки про його інфікування Трампу і Пенс вже нікого тестування, результат негативний.