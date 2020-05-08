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Помічник Трампа заразився коронавірусом. Тепер президента США щодня тестуватимуть на COVID-19

08.05.2020

Президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Майка Пенси будуть щодня тестувати на коронавірус.

До цього їх тестували раз на тиждень.

Про Трамп розповів під час зустрічі із губернатором штату Техас у Білому домі, – передає Reuters. Таке рішення пов’язаність язане з тим, що в одного з помічників Трампа у Білому домі виявили коронавірусне захворювання COVID-19.

За словами американського лідера, він особисто майже не спілкувався з камердинером, який захворів. Ім’я хворого не повідомляється. Відомо, що це військовослужбовець, який працює на території кампусу Білого дому. Після звістки про його інфікування Трампу і Пенс вже нікого тестування, результат негативний.

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