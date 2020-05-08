У Львові збирають штаб швидкого реагування з-за зростання випадків коронавіруса

У Львівській області заразилися коронавірусом за добу 65 осіб, збирають штаб швидкого реагування.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй Telegram-каналі.

Садовий зазначив, що подальші кроки озвучать після засідання штабу. «+65 інфікованих коронавірусом на Львівщині за останню добу (з 315 досліджень). Це найбільший результат на сьогодні по Україні.

Збираємо штаб швидкого реагування», — написав він. Зазначимо, у Львові та області підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом. Нагадаємо, загалом у Львівській області зареєстрували 17 летальних випадків від коронавіруса, з яких результати останнього летального випадку були отримані вчора.

Також у Львівській області підтвердили ще один летальний випадок від коронавіруса. 60-річний житель Львова помер ще 28 квітня. Лабораторне підтвердження наявності коронавірус прийшло 2 травня. Додамо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оновила стратегічний план по боротьбі з пандемією на 2020 рік.