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В окупованому Севастополі встановили банер зі Сталіним до 9 травня

08.05.2020

В окупованому Росією Севастополі напередодні 9 травня встановили банер із портретом кривавого диктатора Йосипа Сталіна та ліпленням «Це наша перемога»

Про це повідомляють Крим.Реалії.

Також на центральних площах Севастополя встановили інсталяції з датами «Великої Вітчизняної війни» (так РФ продовжує називати Другу світову війну – ред.) та напис «9 травня» із червоною зіркою.

 

Окрім того, окупаційна влада міста зобов’язаннями язала автоперевізників і керівників держпідприємств розмістити на транспорті святкові наклейки до 9 травня. Незважаючи на епідемію коронавірусу і режим самоізоляції, в анексованому Севастополі 9 травня планують провести низку урочистих заходів, як від парад кораблів і авіації.

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