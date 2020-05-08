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Справа про «погрози Зеленському»: суд відмовився продовжувати запобіжний захід Звіробій

08.05.2020

Печерський районний суд Києва, раніше зобов’язав військовослужбовця Марусю Звиробий носити електронний браслет, не продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання в рамках справи про «погрози Зеленському».

«Навіть Печерський суд почав про щось здогадуватися. Слідча суддя Печерського суду повернула прокурора по справі «потерпілого Зеленського» клопотання про продовження процесуальних зобов’язань Марусі Звиробий. Тепер у Марусі немає жодного заходу в цьому надзвичайно складному справі», — повідомляє адвокат Андрій Писаренко.

 
 

 

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