По нараді Путіна з урядом:

1. Уряд у складному становищі. З одного боку, немає підстав для скасування карантину. Навіть навпаки: після 30 квітня число зареєстрованих випадків COVID різко збільшилася. Але народ явно втомився від самоізоляції та відсутності роботи і починає місцями бунтувати. Тому ні у Путіна, ні у Кабміну немає жодного уявлення про те, як поетапно скасовувати карантин.

Побічно про це свідчить те, що доповіді Собяніна і глави Росспоживнагляду Попової суперечать один одному. Собянін висловився за збереження карантину для сфери послуг, одночасно лобіюючи якнайшвидшу його скасування для будівництва та промисловості. Попова, між тим, намалювала дуже абстрактно план переходу в посткоронавирусную реальність, що сильно нагадує те, що раніше було запропоновано німецьким урядом. До речі, Попова про будівництво та промисловість нічого не сказала, але в кожному етапі її плану був присутній рітейл.

Звичайно, план Попової був озвучений для відводу очей. Нічого спільного з реальністю не має. Народ нарікає, його треба якось заспокоїти. Тому цей пункт і був заявлений у програму наради. Адже кажучи про скасування карантину і Путін, і Попова завбачливо обмовилися, що кожен губернатор сам прийматиме про це рішення.

Підбадьорений народ, подивившись телевізор, вже дивиться за обрій 12 травня. Якщо їх там, як і раніше зустріне карантин, то Путін і Попова вже вказали, кого в цьому звинувачувати — губернаторів.

2. Головні адресата наради — це дві групи населення: 1) малий і середній бізнес; 2) лікарі, соцпрацівники. Перші хоч і не є домінуючою силою нашої економіки, в мегаполісах складають помітну прошарок. В їх середовищі песимізму хоч відбавляй. Вони впевнені: їх ніхто рятувати не буде. З політичної точки зору, це дуже небезпечні для Кремля настрою.

Другі знаходяться на передовій боротьби з вірусом, ризикуючи здоров’ям і життям за не зовсім гідну винагороду. Протести серед лікарів, бунти, падіння з вікон лікарень, скарги на дефіцит коштів індивідуальної захисту — буденний фон коронавирусной Росії. Сигнал дано: центр виділив якісь мільярди рублів, кошти доведені до регіонів, запитуйте їх з губернаторів.

3. Відчуття, що услід за словом «криза» в уряді з’явився ще один табуированный термін -«проблема». Кілька разів міністри були дуже близькі, щоб його вимовити, але знаходили евфемізми в самий останній момент. Адже населення повинно бути твердо переконана, що все під контролем, правда?

4. Всім уряд допомагати не стане. Побічно це прозвучало в доповіді Білоусова, коли він сказав, що програма пільгового кредитування оборотних коштів компаній ще не прийнята, але всі гроші за нею вже розписані. Тут же він позначив потенційну проблемну зону — прийдешній криза неплатежів. Ліквідності адже вже зараз не вистачає, а латати всі дірки кабмін не буде. Як днями сказав Силуанов, було б невірно витратити всі резерви за два роки.

І то вірно. А то до 2024 році Путін ризикує підійти з порожньою казною і пройти стежкою так нелюбого їм Горбачова. Так що всім доведеться потерпіти.