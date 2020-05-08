Тина Кароль восхитила поклонников смелым образом

Во время карантина поклонники невероятно скучают по артистам, так как концертов сейчас проводить нельзя.

В то же время звезды стараются максимально часто радовать фанатов новыми кадрами и работами, чтобы поднять их дух.

Поклонники Тины Кароль продолжают неустанно любоваться своей любимой певицей.

На странице фан-клуба Тины Кароль в социальной сети появилось новое фото. В кадре артистка позирует на спортивном тренажере в коротких шортиках и бикини.

Вот только некоторые поклонники такой образ не одобрили. Нашлись комментаторы, которые стали жаловаться на неестественную фигуру певицы или на слишком вульгарный образ.

Однако стоит отметить, что многие все же смогли найти подвох: эта фотография оказалась не настоящим кадром, а творчеством поклонников.

То есть, сама артистка вряд ли позировала в таком образе, а все, что раскритиковали фанаты – не более, чем фотошоп.

Правда, поклонники Тины Кароль во время карантина могут наслаждаться не только фотошопом, но и ее творчеством, которое она продолжает дарить людям даже в режиме самоизоляции.