Справа про схеми групи «ТІС» в порту Південний передали НАБУ

Слідчий суддя ВАКС Катерина Широка за клопотанням НАБУ продовжила досудове розслідування схемах бізнес-групи TIS. Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження.

В дане кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК, яким займаються з кінця жовтня 2018 року за наказом першого заступника генпрокурора Юрія Луценка, включили і матеріали справи від липня 2016 року за ч. 5 ст. 191 КК в рамках якого розслідували махінації групи TIS і екс-міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, завдяки наказом якого частина корабельного збору із суден, які обслуговуються у причалів TIS йде власникам групи, а не АМПУ.

При цьому в Інституті держави і права НАНУ ще в 2016 році заявили, що стивідорні компанії не можуть бути власниками операційних акваторій причалів порту, оскільки це водні об’єкти, та знаходяться у власності держави.

Тому відсутність інвестиційних угод між АМПУ і компаніями «ТІС-Руда» та «ТІС-Контейнерний термінал», яким належать причали, наказ Пивоварського є незаконним.

Між тим, після початку кримінального провадження у 2016 році навесні 2017 року ТОВ «ТІС-Руда» зареєструвало право власності на підприємство як єдиний майновий комплекс з причалу №18 та операційної акваторії, а ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал» аналогічним чином зареєструвало право власності на акваторії причалів №19, №20, №21, №22.

Все це відбувалося всупереч вимогам Земельного та Водного кодексів, але державний реєстратор Лиманської РДА Одеської області зареєстрував це право власності, а чиновники ДП «АМПУ» внесли їх до реєстру морських портів України, контроль за яким у веденні Мінінфраструктури.

Таким чином, вважають в правоохоронних органах, власники групи TIS за сприяння чиновників Мінінфраструктури, АМПУ та Лиманської райдержадміністрації заволоділи державними акваторіями в порту «Південний». За даними слідства, в результаті держава втратила причальних акваторій, а АМПУ в період з 2015 по 2019 роки — понад 600 млн. гривень корабельних зборів.

Власниками групи TIS є бізнесмени Олега Кутателадзе, Андрій Ставніцер і його брат Єгор Гребенніков, а також російський бізнесмен Олексій Федоричев. Крім того, нещодавно до складу засновників одного з фігурантів кримінальної виробництва, ТОВ «ТІС-Контейнерний Термінал», за допомогою спільного підприємства увійшла компанія Dubai Worlds Ports з ОАЕ.

Термін досудового розслідування закінчився 23 квітня, але слідчий скаржився, що за фактом СБУ в НАБУ матеріали справи передали лише 19 березня 2020 року після чого детективи звернулися до САП з проханням об’єднати в одне кримінальне провадження матеріали справ від 2016 і 2018 років. Щоб об’єднати справи і провести необхідні експертизи, слідчий просив продовжити терміни розслідування на рік, до 23 квітня 2021 року. Суддя Широка клопотання задовольнила.

Попередження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути відданий кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



