До кінця дня регіони повинні відзвітувати Моз про 300% доплати медикам

До кінця сьогоднішнього дня регіональні чиновники повинні відзвітувати про виконання доручення на виплату 300% посадових окладів за березень 2020 року медикам, які борються з COVID-19. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.

«На цьому тижні ми дуже плідно працювали з регіональною владою. Ми залучили профспілки до моніторингу ситуації з лікарнями. Ми 5 травня провели великий селектор з регіонами і поставили їм завдання сьогодні до кінця дня надати інформацію про виконання доручення на виплату 300% посадових окладів за березень 2020 року», — зазначила вона.

Крім того, заступник міністра закликала медичних працівників звертатися у Міністерство охорони здоров’я у разі неузгодженості.

«Якщо є якісь додаткові неточності, неузгодженості, то відбувається на рівні головних лікарів, департаментів охорони здоров’я, обласного керівництва, будь ласка, звертайтеся — ми в міністерстві охорони здоров’я це швидко опрацюємо», — додала Шаталова.