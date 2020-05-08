Депутат Харківської облради за рік купив два будинки, дві машини і отримав подарунки на 1,5 мільйона гривень

Василь Кухар отримує довічне грошове утримання судді у відставці та дохід від бізнесу.

Депутат Харківської обласної ради Василь Кухар в 2019 році купив два будинки, нежитлове приміщення та два автомобіля. Це стало відомо з відповідної декларації, опублікованій Кухарем на сайті Національного агентства з запобіганню корупції.

Згідно з декларацією, все нове майно було придбано 18 січня 2019 року. Два житлових будинки та дві земельні ділянки в Харкові і Печенігах коштували по 100 000 гривень, нежитлове приміщення першого поверху — 200 000 гривень.

Всього у Кухаря і його дружини налічується 22 земельних ділянки в Харкові і області, сім будинків, два дачних будиночка, дві квартири у Харкові, шість нежитлових приміщень, сторожовий будинок, приміщення мансарди і два машиномісця.

У червні 2019 року депутат облради купив Skoda Octavia 2017 року випуску за 419 100 гривень. У той же день він придбав Mercedes-Benz GL550 2008 року випуску за 441 100 гривень. У нього є ще чотири авто — Mercedes-Benz ML 350 2007 року випуску, вартість якого не вказана, Mercedes-Benz S 500 4 MATIS 2011 року випуску за 150 000 гривень, «УАЗ 31631-227» 2012 року випуску за 186 700 гривень і Mazda CX-5 EURO 2018 року випуску за 841 500 гривень. Трьома володіє його дружина.

У минулому році Кухар отримав довічне грошове утримання судді у відставці в розмірі 599 551 гривень. Загальна сума доходу від підприємницької діяльності у фірмах «Оригінал», «Алік плюс», «Господар 2015» та «Олександр І В» склав 800 000 гривень. Фірми займаються орендою або управлінням власної або орендованої нерухомістю («Оригінал», «Господар 2015» та «Олександр І В») і виробництвом верхнього одягу («Алік плюс»).

Також депутат отримав сім подарунків у негрошовій формі від родички Марії Кухар, які він оцінив у 441 100, 419 100, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 200 000 гривень. Таким чином, всі подарунки оцінені в 1 460 200 гривень.

У Кухаря є готівкові заощадження — 150 000 гривень і 170 000 доларів, ще 6592 гривень знаходяться на банківському рахунку. Інші кошти зберігає його дружина — 250 000 доларів і 2 000 000 гривень готівки, 958 гривень і 42 801 доларів на банківських рахунках.

Згідно інформації Харківської облради, Василь Кухар почав кар’єру судді в 1977 році в Жовтневому районному народному суді Харкова. Через рік його обрали суддею в Комінтернівському райсуді. З 2003 по 2014 годбы він був головою Харківського апеляційного господарського суду.