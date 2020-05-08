В Одесі обвалилася частина житлового будинку

У четвер, 7 травня, в Одесі сталося обвалення житлового будинку.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС міста Одеса.

Будинок звалився за адресою узвіз Польський, 9. Інформація про це на лінію рятувальників надійшла в 23:03.

По прибуттю рятувальники розпочали евакуацію громадян з обвалення житлового будинку. З будівлі евакуювали 21 жителя, з яких 10 — працівниками ДСНС.

Були зруйновані перший і другий поверх у правому крилі будівлі, де заселене 7 квартир. Зруйноване крило знеструмлено, будинок знаходиться під охороною.

Зазначають, що внаслідок ПП загиблих і постраждалих немає.