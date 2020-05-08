«Пацієнт мертвий»: Обвал бізнесу послуг в Росії побив всі рекорди

Гангрена карантину через коронавіруса продовжує пожирати приватний бізнес в Росії, залишаючи підприємцям з кожним днем все менше і менше шансів вижити.

Сектор послуг російської економіки, де частка малого бізнесу максимальна, у квітні пережив рекордне падіння ділової активності за всю історію спостережень.

Індекс PMI, який розраховує IHS Markit на основі даних по продажах, замовленнями, зайнятості і настроїв підприємців, за підсумками місяця впав до позначки 12,2 пункту.

Сектор послуг скотилася в рецесію ще в березні, коли індекс опустився нижче 50 пунктів – умовної межі, що відокремлює зростання від стиснення. Падіння у квітні було передбачувано, але його масштаб виявився сюрпризом: консенсус-прогноа опитаних Bloomberg економістів закладав в середньому 28 пунктів.

«Пацієнт швидше мертвий», – коментує статистику головний економіст Nordea з Росії Тетяна Євдокимова.

По бізнесу вдарило «істотне падіння попиту з боку клієнтів, які стримували витрати і відкладали розміщення замовлень», зазначає Markit в релізі. Попит впав як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому: обсяг експортних замовлень рекордно обвалився з 2014 року.

При цьому тягар витрат у російських постачальників послуг збільшилася з-за переходу домашній режим роботи і логістичних проблем. Незважаючи на це, компанії були змушені знижувати ціни рекодрными темпами з жовтня 2009 року.

«Раптовий шок для ділової кон’юнктури став явно очевидна в квітні, коли приплив нових замовлень вичерпався, і компанії почали скорочували зайнятість історично рекордними темпами», – говорить економіст IHS Markit Шіан Джонс.

За даними опитування, проведеного Інститутом уповноважених з прав підприємців, у квітні 56% компаній тимчасово призупинили діяльність, стільки ж заявили про неможливість платити зарплату. 45% повідомили, що не мають грошей на оплату оренди, 31% – не можуть обслуговувати банківський борг. 1,5% підприємців констатували безповоротну смерть свого бізнесу.

Сектор послуг став першою жертвою коронакризиса, і продовження карантину ускладнює ситуацію, говорить головний аналітик Промвсвязьбанка Денис Попов.

Обороти мереж одягу, взуття, салонів краси, фітнес-центрів і ювелірних магазинів впали більш ніж 80%. В таких умовах в квітні падіння ВВП повинно помітно перевищити 10%, а за підсумками другого кварталу може становити 11%, прогнозує Попов.