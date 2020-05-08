В Запорожской области группа школьников кидалась на машины (видео)

Поскольку на карантине нет возможности подработать даже взрослым (большей части), своих родителей вызвались “спасать” дети.

Так, в Мелитополе на стоянке около из ТЦ несколько школьниц продавали свежие букеты сирени. Делали это весьма активно – как только один из автомобилей подъезжал на стоянку, школьницы с криками “Наша, наша” (сирень), буквально накидывались на машины, навязчиво предлагая ароматные ветки.

Люди улыбались, но сирень покупали. Маленькие бизнесмены, по их же словам, таким образом пытаются попросту подработать на обычные жизненные нужды семьи.

: Новости Ю