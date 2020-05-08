Школа-біль. Рабська праця і вкрадений контент. Що не так у «школі онлайн»

Що продемонструвала нам «Всеукраїнська школа онлайн»? Що проблеми в шкільній освіті є, а адекватного розуміння і реагування у нинішньої влади немає.

Онлайн-уроки викликали битву оцінок і думок. Батьки побачили уроки по телевізору — і багато жахнулися від елементарних ляпів, які проголошували з екрану вчителя. У відповідь депутати від «Слуги народу» запустили флешмоб «маю право на помилку». Можливо, вони мали на увазі не стільки вчителів, скільки самих себе. У виданні «ТЕКСТИ» спробували детально розібрати помилки «всеукраїнської школи онлайн».

Президент дуже своєрідно заступись за вчителів, назвавши критиків телевізійного освітнього продукту «хейтерами», які за все своє життя не здатні створити нічого, «крім нечистот» (його попередник як говорив у схожій ситуації «Навіть собачої будки в житті не збудували»). Якби у президента був хороший редактор — він викреслив би останню фразу. І тут формулюється перша проблема «школи онлайн»:

Банальні помилки і непрофесійна організація

Зазначу, що вчителі на тих уроках, які я дивився, зробили свою роботу якісно. Тобто, я далекий від того, щоб посипати голову попелом, але тут хочу поговорити про проблеми. Коли помиляється один учитель — це просто одна помилка, а коли багато вчителів помиляється по разу — це вже проблема. Не помітити її неможливо, і критика, суть якої зводилася до думки «як ці люди можуть нас вчити!?», була цілком справедливою.

Але у кожного, хто хоча б трохи знайомого з процесом телевиробництва, відразу в голові зароїлися знаки запитань і вигуків: де були редактори, продюсери і взагалі ті, хто відповідальний за організаційний процес і кінцевий продукт цих телеуроков!?

Чому в ефір потрапили такі відверті «ляпи»!?

З’явилося безліч історій від журналістів і селебрітіс про «лажі» з їх власної професійної життя — мовляв, ніхто не ідеальний. Але є один нюанс: більшість подібних ситуацій траплялася в прямому ефірі, а тут — запис, яка передбачає хоч які-небудь елементи постпродакшну. Вчитель не сам себе знімав будинку на телефон, працювала команда — і ця команда повинна відповідати за якість.

Але вона себе глибоко законспірували. В кінці кожного відео-уроку, коли повинні йти титри, з’являлися ті ж написи, і на початку — «Офіс Президента України», «Міністерство Освіти та Науки України» (всі слова з великої літери (!) з союзом «та», хоча в оригіналі «і»), «Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки і інновацій» (в оригіналі по імені союз «та»), «Громадська спілка «Освіторія». Також з’являється напис «Особлива подяка Новопечерській школі». Тобто, мало того, що титрів як таких немає — навіть в написах, які їх замінюють, допущені помилки. Отже, літредакторів не було.

Цікавий нюанс — вчителі в проекті цілком конкретні, ми бачимо їхні обличчя, чуємо їх імена і дізнаємося, де вони працюють. Зате організатори та автори — абстрактні. Тому залишається загадкою, хто саме працює, наприклад, над світлом і звуком, хто редагує і стверджує контент і, найцікавіше, кому належать авторські права на відео, які викладаються в Ютуб? Тобто, хто буде отримувати гонорар від Ютуба? Адже уроки приречені мати багато переглядів.

Скрін. Замість титрів і авторства — назви державних органів. До того ж, з помилками.

Технічні недоліки

Оператор, зрозуміло, в цьому проекті був задіяний — адже знято на камеру. Але він регулярно партачив «повітря» — відстані між верхівкою голови спікера/героя і верхньою межею кадру — не вистачало. Стандарт передбачає 5-15% простору.

Урок історії в 5-му класі. Чудова вчителька київської школи №250 Елла Василівна Ситник розповідає змістовно і цікаво. Але «підпирає» головою кадр.

Камера не має так багато «перескакувати» — це урок, а не ток-шоу, а не кліп, не TikTok і не Insta stories. Тут має бути лише два головних плану — вчитель в кадрі і дошка або екран. Коли камера на вчителя — важливо, щоб було видно його міміку, яка супроводжує інтонації. Коли камера показує дошку і те, що вчитель на ній пише — варто сфокусуватися і зупинитися, щоб учні по ту сторону екрану встигли зорієнтуватися і записати, запам’ятати. Адже коли вони сидять у класі — дошка постійно у них в полі зору, а тут за п’ять секунд необхідно було трохи чи не «сфотографувати» очима дошку.

Навчання або відволікання

Всі «зоряні учні», які періодично з’являються в цих відео — зайві. Дорослі, що сіли за парту, лише відволікають і вчителя, і учнів, порушують динаміку уроку. Більшість з них — знайомі хіба що батькам п’яти-семикласників — і то не завжди.

Інші нюанси, що заважають сприйняттю — коли демонструються схеми або карти, фоновий план повинен бути статичним. Всі ці дрібні рухливі об’єкти на тлі — глобуси, колби, лінійки і нотки — дуже відволікають.

Академічна доброчесність

Вся реформаторська риторика Нової української школи зосереджена навколо «виховання на цінностях» і вихованні «чеснот через наскрізний досвід».

А який наскрізний досвід пропонує своїм учням, потенційним «освіченим українцям, всебічно розвиненим, відповідальним громадянам» всеукраїнська школа онлайн?

Вона показує, що можна нехтувати норми освітніх законів та задекларованих гасел, не вказувати ні авторів ілюстрацій, пкоторые оявляются як супутні матеріали, ані авторів освітніх відео. Грубо кажучи, вчить красти інтелектуальну власність. Зрозуміло, що в житті так роблять багато українців, навіть не замислюючись — тобто, «качають з Гугла». Але школа як офіційна установа, яка вчить еталону, цього робити просто не може за визначенням.

Діти не привчаються до того, що у кожного твори (картини, музики, тексту, відео) є автор, праця якого потрібно поважати. І якщо в перші дні не встигали підписати супровідні матеріали і дати посилання на оригінальні джерела прямо в кадрі, то, принаймні, це можна було б зробити в кінці відео заголовком на кшталт «У відео були використані …: твори / автор».

Скрін з відео. Урок історії у 6-му класі. Картина «Вбивство Цезаря», автор: Карл Теодор фон Пилоти, 1865 рік, Музей землі Нижня Саксонія. Школярам про це не сказали. Також тут абсолютно зайвий візуальний сміття з боків.

Безкоштовний праця вчителів

Відео знімали швидко, фактично в екстремальних умовах. Незрозуміло, чому вчителі повинні робити це безкоштовно і навіть без перспективи отримати гроші. Працювати в кадрі — утомливо і обтяжливо, потрібно робити багато дублів, говорити не так, як у житті, триматися перед камерою не так, як звик. Це окрема професія. Сумніваюся, що всі інші люди, залучені в процес — від продюсерів до операторів — працювали безкоштовно. Так само виникає сумнів і в тому, що вчителів, яких використовує «школа онлайн», «зняли» з їх класів. Зі шкільної історії знаємо, що безкоштовно працюють тільки раби.

Тут варто нагадати, що, незважаючи на кампанію по захисту вчителів, «Слуги» обрізали бюджет на освіту (не зачепивши МВС) і забрали кошти, передбачені на фінансову допомогу молодим вчителям та підвищення кваліфікації вчителів. Цим відкинуті відразу декілька проблемних моментів української шкільної освіти — брак якісних кадрів, нестача молодих кадрів, а незабаром — і брак шкільних вчителів як таких. Кошти на закупівлю меблів для НУШу, правда, залишили — мабуть, меблі допоможе забезпечити якість освіти.

Чого хочуть батьки від школи?

Доброго освіти і конкурентної спроможності своїх дітей в невизначеному світі майбутнього з усіма його викликами — поглибленням нерівності, шаленим розвитком технологій, кліматичними змінами і політичними бурями.

Чого хочуть вчителі? Адекватного статусу, коли є повага з боку суспільства і відповідні оплата та умови праці. Що продемонструвала нам «Всеукраїнська школа онлайн»? Що проблеми в шкільній освіті є, а адекватного розуміння і реагування у нинішньої влади немає.

Про основні проблеми українського шкільництва писали, в тому числі, і «Тексти» — цей матеріал став шалено популярним і отримав великий резонанс. Сумно, що він актуальний досі — через два з половиною роки після публікації.

І основні «претензії» до системи середньої освіти, насамперед, з боку батьків та учнів, не змінилися — це нудьга, фальш і перенасиченість шкільних програм, надмірна навантаження на учнів (а часто і на батьків і самих вчителів), невідповідність між тим, що декларується і навчають в школі, та реальним життям, кричуща невідповідність між тим, як школа вчить і чого вимагає для відмінної оцінки.

1. Відірваність від життя і відсутність критичного мислення

Як і 20-30-40 років тому, українська школа продовжує «напихати» дітей фактами і формальними знаннями. Замість того, щоб навчити їх будувати причинно-наслідкові зв’язки, задавати питання і робити висновки — дає насипом факти, цифри, дати, терміни і незграбні визначення. П’ятикласнику навряд чи знадобляться в житті завчені визначення епосу, лірики і драми, а ось полюбити літературу або побачити прихований сенс в тексті вони точно не допоможуть.

2.Надмирне навантаження і відсутність вибору

Чим старше стають учні — тим ця проблема помітна і болючіше. Кількість предметів в старших класах іноді доходить до двадцяти, а вимоги по кожному — однакові для всіх учнів, незалежно від уподобань і планів на майбутнє. Для того, щоб викроїти час на те, що дійсно важливо, і «не зіпсувати атестат», діти і батьки вдаються до хитрощів — це ГДЗ (готові домашні завдання — такі «друковані шпаргалки» з відповідями), і дещо виконані завдання, та виконання завдань батьками і родичами, і списування один у одного і тому подібне.

Окреме питання — підготовка до ЗНО. В ідеалі, до нього повинна була готувати школа, але: або навчальні програми для старших класів слабо інтегруються з завданнями ЗНО, або школа навмисне так вчить. Інакше б не було такого розвиненого ринку «підготовки до ЗНО».

Замість того, щоб кілька років «фарширувати» дитину інформацією, половина з якої точно «безглузда і нещадна», не варто було б наповнити шкільну програму більш практичними навичками і сучасними знаннями? Тут можна фантазувати нескінченно — так наведу умовні приклади, щоб було зрозуміло, куди рухатися. Вчитися, як надати першу медичну допомогу, або як відстояти власну думку аргументовано і без переходу на особистості, розбиратися, як влаштована сучасна держава, як наповнюється і витрачається бюджет, як розумно витрачати гроші, як відрізнити правду від дезінформації. І так далі, і тому подібне.

Ну, а один рік в 11-му класі свідомо і цілеспрямовано можна присвятити саме підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, яке, як відомо, хоча і не ідеальний освітній механізм, але дуже хороший антикорупційний.

3. Сучасний стиль викладання

В нинішні дні викладання не може бути побудованим виключно на коло читачів і постановці завдань (привіт списками завдань «вайбери»!). Навіть у телевізійній школі, для якої Президент анонсував «кращих учителів України», були уроки в стилі «професора Бінса», викладач історії магії з книг про Гаррі Поттера, який в процесі викладання перетворився в привида і читав лекцію так нудно, що всі, крім відмінниці Герміони, просто засипали.

Ситуація досить типова в середньостатистичній українській школі. Зрозуміло, що на зйомках вчителі могли хвилюватися або соромитися перед камерою, і формат обмежував, але і в реальній школі такий стиль викладання, на жаль, не рідкість. Лекційний формат — основний, але не самий ефективний для навчання, при ньому засвоюється тільки близько 5% інформації (10% при читанні і 20% при аудіовізуальному сприйнятті — більше тут).

У реформаторської риторики МОН останніх кількох років багато говорилося правильних слів про зміну підходів до викладання і до підготовки вчителів, про орієнтацію на учня і педагогіку партнерства, про новий зміст і якість освіти. Але якщо запитати будь-якого з сучасних школярів та їх батьків, з новою, чи зі «старої» школи, відчули вони хоч якісь якісні зрушення в нашій шкільній освіті — це питання буде для них швидше риторичним. Без належного фінансування і зміни підготовки вчителів гучна шкільна реформа ризикує перетворитися в косметичну.

Післямова. Шанс

Карантин відкрив широкій публіці і нових цікавих вчителів, які не викладають в мажорних ліцеях. Багато вчителів почали готувати свої відеоуроки або класні презентації в Зумі.

Ось вчителька з Харківщини Ольга Халепи начитує свої уроки з біології у формі репу.

Міносвіти має унікальний шанс знайти кращих вчителів, тих, які відчувають ритм часу і йдуть в ногу з учнями. І їх варто зробити локомотивом змін у вчительському середовищі, а кращих запросити робити відео-школи онлайн. Соціальні ліфти запрацюють. Так нам колись обіцяв Президент.

Рудольф Лісовенко, опубліковано у виданні ФОТОГРАФІЇ