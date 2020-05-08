Росіяни вбивають українців: Путін військовий злочинець

Це відео повинно було з’явитися сьогодні і показати «хочуть кремляди війни?». Відповідь однозначна — хочуть! На цьому відео — снайперська група офіцерів ФСБ Росії, які облаштували свої позиції в районі населених пунктів Донецьке та Голубівка (окупована частина Луганської області).

Повторюю ще раз. Це не сепаратисти чи найманці, а саме кадрові російських військових. Знаю, що це відео буде ще одним прекрасним доказом того, що Путін брехун, а російські військові вбивають українців. І це показує, що ніякого громадянського конфлікту в Україні немає, а Путін військовий злочинець. Це особливо важливо розуміти у річницю 75-річчя перемоги над нацизмом. Адже після коричневої чуми світ бачить народження нової хвороби — триколорного рашизма.

Це відео здобуто в результаті роботи українського спецназу і в процесі його отримання пройшла утилізація російського биомусора. Слава воїнам ВСУ.