Долар впав до рекордного мінімуму за карантин: новий курс валют в Україні

Курс долара на 8 травня, встановлений на рівні 26,81 грн/$, що на 12 копійок нижче, ніж днем раніше. Євро при цьому впав на 19 копійок – до 28,91 грн/€.
Про це сказано на сайті НБУ.
Курс НБУ на 8 травня
100 доларів США – 2681 грн
100 євро – 2891 грн
*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Курс долара НБУ
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Курс євро НБУ
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Курс валют в банках
Долар
Купівля – 26,74 грн/$
Продаж – 27,02 грн/$
Євро
Купівля – 28,68 грн/€
Продаж – 29,23 грн/€
Курс валют в банках
Скріншот
Курс валют в обмінниках
Долар
Купівля – 26,85 грн/$
Продаж – 27,0 грн/$
Курс долара в обмінниках
Скріншот
Євро
Купівля – 28,7 грн/€
Продаж – 29,25 грн/€
Курс євро в обмінниках
Скріншот
Курс валют на чорному ринку
Долар
Купівля – 26,94 грн/$
Продаж – 27,0 грн/$
Курс долара на чорному ринку
Скріншот
Євро
Купівля – 28,90 грн/€
Продаж – 29,05 грн/€