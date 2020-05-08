«Центренерго» відмовилася від вугілля і перейшла на газ «Юнайтед Енерджі»

Державна компанія «Центренерго» запустила свої блоки, що працюють на природному газі. Закупівлі здійснюються у компанії «Юнайтед Енерджі», пов’язаної з Ігорем Коломойським. Про це у відповідь на запитання міністра Ольги Бусловец на селекторній нараді в Минэкоэнерго повідомив член дирекції держкомпанії Сергій Колесников.

Він заявив, що «Центренерго» розпочала роботу газомазутних блоків. «Що стосується п’ятого блоку. Економічний ефект від цього є. Ситуація на газовому ринку всім відома. Ціна відома. Тому, вважаючи, що не хаотично, не бездумно, зробили», — сказав Колесніков.

У відповідь на уточнююче питання в. о. міністра Буславец, хто поставляє газ на держпідприємство, Колесніков відповів: «Ресурс? Це фірма «Юнайтед Енерджі». Ми платимо, ми законтрактували».

Також Буславец зажадала підготувати на наступну нараду інформацію про те, на яких умовах укладені контракти, на якій біржі проведена закупівля і попросила надати економічне обґрунтування таких дій. «Нагадую, було витрачено багато коштів на переведення енергоблоків з антрациту, який вже не видобувається у нас, а знаходяться на ОРДЛО, для того щоб перевести їх на роботу на марку «Р», який видобувається в т. ч. на державних шахтах. У нас інформація, що є великий профіцит цього вугілля на складах. Відпрацюйте це питання з точки зору оптимізації роботи ваших блоків і я хочу бачити економічне обґрунтування цих дій», — звернулася до Колеснікову Буславец.

Нагадаємо, що першим і найбільшим імпортером російської електроенергії, після відкриття імпорту за ініціативою Андрія Геруса, стала компанія “Юнайтед Енерджі”, яку пов’язують з Ігорем Коломойським.

Восени 2019 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія “Центренерго” підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомої бориспільської фірмою “Нафта Форс”, засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи “Приват” Коломойського. Причому “Центренерго” купувало вугілля за 2500 грн за тонну, що було значно вище ціни, розрахованої за формулою “Роттердам +”, яка становить 1740 грн за тонну.

У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію, за даними розслідування «Бізнес-Цензора» компанія продає за заниженим тарифом підприємствам, в тч.ч Феросплавним заводам, власником яких є Ігор Коломойський і Віктор Пінчук.

Нагадаємо, Михайло Волинець напередодні заявив, що борг «Центренерго» перед держшахтами вже досяг півмільярда гривень.