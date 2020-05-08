Майже половина росіян поскаржилася на погіршення матеріального становища

Матеріальне становище і доходи росіян продовжують погіршуватись через пандемію коронавіруса та фінансової кризи. Про це свідчить опитування «ИнФОМ» за замовленням Центробанку, опублікований «Ведомостями».

42% опитаних заявили про погіршення матеріального становища в другій половині квітня, а 20% розповіли, що серйозно втратили в доходах, ще 20% додали, що доходи скоротилися незначно. Основна причина скорочення доходів – втрата роботи кимось із членів сім’ї.

Більше половини опитаних також відзвітували про зростання витрат через зростання цін на продукти і необхідності постійно витрачати гроші з-за знаходження будинку. Майже половина опитаних (44%) додали, що відмовляються від звичних товарів та послуг, а близько 15% росіян почали брати гроші в борг. Серед тих, хто почав втрачати доходи, про економію на продуктах заявило більшість – 69%.

Як вважає головний аналітик «Нордеа банку» Тетяна Євдокимова, чим довше в Москві і регіонах діють обмежувальні заходи за коронавіруса, тим швидше буде рости число компаній, які звільняють співробітників або скорочують їм зарплати. Очікується, що гіршими місяцями стануть червень і липень, після чого ситуація може почати налагоджуватися.

У середині квітня більше третини росіян заявили про погіршення свого матеріального становища, повідомляють «Відкриті медіа». 20% опитаних, які працюють за наймом, що заявили про повну втрату доходу, 41% підприємців і самозайнятих зупинили роботу, ще 33% – відзвітували про скорочення доходів. 26% опитаних компаній до середини квітня заявили про те, що почали звільняти співробітників.