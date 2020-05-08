Бійці спецназу затримали росіянина за пости про норвезького терориста Брейвіка

Бійці спецназу затримали 38-річного жителя Красноярська за публікацію у соцмережі заборонених матеріалів. На кадрах видно, як силовики заходять в квартиру і там одягають наручники на чоловіка.

Стосовно затриманого складено адміністративний протокол за пропаганду і публічне демонстрування нацистської атрибутики, повідомляє прес-служба регіонального управління МВС. В якості покарання порушник заарештований на вісім діб.

Красноярец, що є націоналістом, виправдовував в соцмережах дії норвезького терориста Андреаса Брейвіка і викладав фотографії зі свастикою, повідомляє Telegram-канал «Борус».

Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності за різні правопорушення.

22 липня 2011 року Андреас Брейвік влаштував вибух в урядовому кварталі Осло — загинули вісім осіб. Після цього він розстріляв ще 69 людей у молодіжному таборі правлячої Норвезької робочої партії на острові Утойя. Зараз терорист відбуває 21-річний термін.