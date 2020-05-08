Депутати Ради в квітні заробили від 2 до 48 тис грн

Найбільше заробила Ольга Руденко з «Слуги народу» — 48 292 грн

Народні депутати Верховної Ради України в квітні отримали заробітні плати від двох до 48 тисяч гривень.

За даними агентства, менше всього в минулому місяці заробив парламентарій від фракції «Слуга народу» Олексій Устенко — 1 826 тис. грн. Найбільше заробила його колега по фракції Ольга Руденко — 48 тис. 292 грн.



Спікеру парламенту Дмитру Разумкову за квітень нараховано 47 тис. 230 грн, його заступникам Стефанчуку Руслану і Олені Кондратюк — 47 тис. 230 грн і 44 тис. 970 грн відповідно.



