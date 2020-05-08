Екс-чиновник ФГВФО розтратив активи банку «АКБ Капітал» на суму понад 5 млн гривень

Прокуратура Києва за результатами розслідування повідомила про підозру колишньому уповноваженому Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за фактом розтрати активів банку ПАТ «АКБ Капітал» шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Перебуваючи на посаді уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку «АКБ Капітал», точно знаючи про наявну заборгованість перед банком у кредиторів, безпідставно вказав про відсутність такої заборгованості у окремих позичальників.

В результаті ряду об’єктів заставного майна (житлової та комерційної нерухомості) були незаконно зняті обтяження та заборону на відчуження, що в подальшому призвело до фактичної втрати цих активів для банку. Згідно судово-економічної експертизи підтверджено збитки, завдані ФГВФО на суму понад 5 млн гривень.

Правоохоронці повідомили екс-чиновнику про підозру за ч. 5 ст. 191 КК. Зараз до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі, відповідному суму завданих збитків.

368.media